Отправлено: - 21:26

elektron:

Не нужно за весь форум то заявлять! М

Цитата:Хм..Я считаю всех тех, кто адекватен и против бомбежек украинского народа.Кто за мир и дружбу между нашими Великими народами, когда мы все, то есть наши деды, боролись за одно дело с немецкими оккупантами..Когда ненависть не разгоралась на пустом месте, что где то там адыгеец отобрал ленточку у кыпчака, то тут его сородичей надо обязательно пинать..Я За, адекватных и понимающих данную ситуацию с бомбежкой народа Украины и против этого бесчеловечного позора под именем - Убить брата!