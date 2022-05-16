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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:01
#106
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Цитата:
abaika95:
Потомучто весь мир за Украину

И накачивает ее оружием, чтобы она как можно дольше воевала и как можно больше потеряла ресурсов. Нормальная такая поддержка. Это примерно то же самое, как подставить и кинуть своего недалёкого партнёра на очередной сделке. Ничего личного, бизнес есть бизнес.

Мир за того, за кого скажет главный распорядитель. Пока что ему выгодно, чтобы мир был за Украину. Завтра все может поменяться.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:14
#107
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Кто-то ещё написал насчёт Евровидения, что на следующий год конкурс должен пройти на Украине. А ведь все может получиться очень непредсказуемо. Не продумали организаторы, поторопились с победой. Хотя, как пишут, даже если бы вышел Зеленский и сыграл на рояле собачий вальс, то первое место все равно было бы обеспечено.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:19
#108
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Цитата:
Маркс:
Недавно точно так же местные СМИ так же точно писали, что казахстанцев заставляли снимать с машин

Напомни как где?
Со штрафом в 300 тысяч тенге...
Не возмущался, потому что не видел..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:26
#109
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Цитата:
elektron:
Не нужно за весь форум то заявлять! М

Хм..
Я считаю всех тех, кто адекватен и против бомбежек украинского народа.
Кто за мир и дружбу между нашими Великими народами, когда мы все, то есть наши деды, боролись за одно дело с немецкими оккупантами..
Когда ненависть не разгоралась на пустом месте, что где то там адыгеец отобрал ленточку у кыпчака, то тут его сородичей надо обязательно пинать..
Я За, адекватных и понимающих данную ситуацию с бомбежкой народа Украины и против этого бесчеловечного позора под именем - Убить брата!
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:39
#110
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Цитата:
111:
Напомни как где?

Что тут помню, Тут не помню?
Однако. :lol:
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:57
#111
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Цитата:
111:
И как мстит Россия то.. Как то низковато..

А снаряды ВСУ с надписью "лучшее детям" на Донбассе, не низковато? Или это другое? 8-мь лет бомбёжек и смертей, не низковато? Ну да забудем, это же другое.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 21:57
#112
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Цитата:
111:
Не возмущался, потому что не видел..

А сейчас прозрел? Операцию сделал в России, в клинике Федорова?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:05
#113
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Цитата:
111:
Я За, адекватных и понимающих данную ситуацию с бомбежкой народа Украины и против этого бесчеловечного позора под именем - Убить брата!

Против Зеленского? Молодец.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:18
#114
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Цитата:
elektron:
Что тут помню

И что там?
Где вырывали ленты и штрафовали на 300 тысяч тенге?
Врать зачем?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:22
#115
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Цитата:
elektron:
А снаряды

А ани а ани...
Боже, уже говорил выше, если там кого то бьют, ты тоже выходишь и бьешь своего соседа только потому, что кто то его национальности на том краю света кого то побил?
То есть ты точно такой же и ни чем не отличаешься от тех нацистов?

[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 22:23]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:24
#116
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Цитата:
Маркс:
сейчас прозрел?

Когда?
Если ты врешь?
Мне что то надо наверно ответить?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:25
#117
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Цитата:
Маркс:
Против Зеленского?

Я за него никогда и не был..
По моему он президент не нашей страны.
Как и Путин..
А что, надо?
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:31
#118
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:36
#119
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Время бай бай.
Надеюсь выпустили пар хорошо, теперь спокойно ворачиваемся к своим женам в теплые постели и спать..
А ваш покорный слуга пока спокойно попьет чай, посмотрит пару фильмов, напишет что то в комментариях, пока еще не знаю что..
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 22:38
#120
Комментарий проходит проверку.
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