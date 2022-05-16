И накачивает ее оружием, чтобы она как можно дольше воевала и как можно больше потеряла ресурсов. Нормальная такая поддержка. Это примерно то же самое, как подставить и кинуть своего недалёкого партнёра на очередной сделке. Ничего личного, бизнес есть бизнес.
Мир за того, за кого скажет главный распорядитель. Пока что ему выгодно, чтобы мир был за Украину. Завтра все может поменяться.
Кто-то ещё написал насчёт Евровидения, что на следующий год конкурс должен пройти на Украине. А ведь все может получиться очень непредсказуемо. Не продумали организаторы, поторопились с победой. Хотя, как пишут, даже если бы вышел Зеленский и сыграл на рояле собачий вальс, то первое место все равно было бы обеспечено.
Хм.. Я считаю всех тех, кто адекватен и против бомбежек украинского народа. Кто за мир и дружбу между нашими Великими народами, когда мы все, то есть наши деды, боролись за одно дело с немецкими оккупантами.. Когда ненависть не разгоралась на пустом месте, что где то там адыгеец отобрал ленточку у кыпчака, то тут его сородичей надо обязательно пинать.. Я За, адекватных и понимающих данную ситуацию с бомбежкой народа Украины и против этого бесчеловечного позора под именем - Убить брата!
А ани а ани... Боже, уже говорил выше, если там кого то бьют, ты тоже выходишь и бьешь своего соседа только потому, что кто то его национальности на том краю света кого то побил? То есть ты точно такой же и ни чем не отличаешься от тех нацистов?
Время бай бай. Надеюсь выпустили пар хорошо, теперь спокойно ворачиваемся к своим женам в теплые постели и спать.. А ваш покорный слуга пока спокойно попьет чай, посмотрит пару фильмов, напишет что то в комментариях, пока еще не знаю что..
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