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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8638
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 18:57
Цитата:
Цитата:
Тебя смущает то что её задержали за эту ленту?
А если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту-это то же УЖОС или норм.?
111:
Анастасию Зрячих задержали за желто-синюю ленту, которую она прикрепила к переднему карману куртки на груди
Анастасию Зрячих задержали за желто-синюю ленту, которую она прикрепила к переднему карману куртки на груди
Цитата:
111:
Ужос..
Ужос..
Тебя смущает то что её задержали за эту ленту?
А если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту-это то же УЖОС или норм.?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 18:58
Цитата:
Хм..
В России сейчас вот порядок?
Добринцофф:
Германии этому с детства учат и хорошо живут же люди,порядок у них.
Германии этому с детства учат и хорошо живут же люди,порядок у них.
Хм..
В России сейчас вот порядок?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:00
Цитата:
Хм..
Там по моему идет война, убивают просто так, просто стреляя ракетами по жилым домам.
И по твоему и патриоты тут должны так же убивать за музыку или ленточку других своих сограждан?
По моему ты путаешь военное и мирное время.
Добринцофф:
если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту
если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту
Хм..
Там по моему идет война, убивают просто так, просто стреляя ракетами по жилым домам.
И по твоему и патриоты тут должны так же убивать за музыку или ленточку других своих сограждан?
По моему ты путаешь военное и мирное время.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:02
Цитата:
Хм..
Ты вот узнав это, тоже начнешь пинать тут своего соседа, друга, знакомого, то, что у него ленточка?
То есть ты такой же как они?
Ну, тогда пинай..
Добринцофф:
если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту-это
если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту-это
Хм..
Ты вот узнав это, тоже начнешь пинать тут своего соседа, друга, знакомого, то, что у него ленточка?
То есть ты такой же как они?
Ну, тогда пинай..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:12
Я вот например знаю и без Украины, где убивают просто так, за пузырь водки..
Но мне и в голову не придет мстить вот кому то так тут, самому, что где то киргиз или узбек убил кого то, мстить тут их целой нации, или же тем, кто с ними тут в хороших отношениях..
Да, этого не ожидал..
Думал у нас с этим все нормально..
Оказывается мстить нужно, за того парня на Украине..
[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 19:14]
Но мне и в голову не придет мстить вот кому то так тут, самому, что где то киргиз или узбек убил кого то, мстить тут их целой нации, или же тем, кто с ними тут в хороших отношениях..
Да, этого не ожидал..
Думал у нас с этим все нормально..
Оказывается мстить нужно, за того парня на Украине..
[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 19:14]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:14
Цитата:
111:С логикой тяжело у тебя.Как по твоему, наша доблестная полиция решает, с чем ассоциируется буква Z?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:15
Цитата:
----Ты когда местоимения путать перестанешь ?? То от имени всех кого - то поздравляешь . Тут очень разные мнения на эту пропаганду . А многим , особенно молодежи - вообще , до фонаря .Не надо писать , про что не знаешь достоверно .Да , и ещё - Москва и остальная Россия - там очень разные люди , и разные взгляды .
111:
они теперь безоговорочно верят этой пропаганде..
они теперь безоговорочно верят этой пропаганде..
----Ты когда местоимения путать перестанешь ?? То от имени всех кого - то поздравляешь . Тут очень разные мнения на эту пропаганду . А многим , особенно молодежи - вообще , до фонаря .Не надо писать , про что не знаешь достоверно .Да , и ещё - Москва и остальная Россия - там очень разные люди , и разные взгляды .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:19
Цитата:
----Ночью не боюсь ходить , в отличии от Кустаная .
111:
В России сейчас вот порядок?
В России сейчас вот порядок?
----Ночью не боюсь ходить , в отличии от Кустаная .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:30
Цитата:
Я не о твоей личной боязливости ходить по ночам..
Я вообще никогда не боялся ни в каком городе или селе..
Наверно тут проблема в характере наверно, если тебя пугало что то..
Гога:
Ночью не боюсь ходить
Ночью не боюсь ходить
Я не о твоей личной боязливости ходить по ночам..
Я вообще никогда не боялся ни в каком городе или селе..
Наверно тут проблема в характере наверно, если тебя пугало что то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:31
Цитата:
Не смеши как ты меня..
Любой, кому там зададут вопрос, за или против войны, обязан ответить за.
Если против, это дискредитация российской армии, привет Галкину..
Гога:
Тут очень разные мнения
Тут очень разные мнения
Не смеши как ты меня..
Любой, кому там зададут вопрос, за или против войны, обязан ответить за.
Если против, это дискредитация российской армии, привет Галкину..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 20:13
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 20:20
Комментарий проходит проверку.
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