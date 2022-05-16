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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8638
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 18:57
#91
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Цитата:
111:
Анастасию Зрячих задержали за желто-синюю ленту, которую она прикрепила к переднему карману куртки на груди

Цитата:
111:
Ужос..

Тебя смущает то что её задержали за эту ленту?
А если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту-это то же УЖОС или норм.?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 18:58
#92
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Цитата:
Добринцофф:
Германии этому с детства учат и хорошо живут же люди,порядок у них.

Хм..
В России сейчас вот порядок?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:00
#93
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Цитата:
Добринцофф:
если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту

Хм..
Там по моему идет война, убивают просто так, просто стреляя ракетами по жилым домам.
И по твоему и патриоты тут должны так же убивать за музыку или ленточку других своих сограждан?
По моему ты путаешь военное и мирное время.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:02
#94
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Цитата:
Добринцофф:
если где нибудь в Украине человека запинают , за георгиевскую ленту-это

Хм..
Ты вот узнав это, тоже начнешь пинать тут своего соседа, друга, знакомого, то, что у него ленточка?
То есть ты такой же как они?
Ну, тогда пинай..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:12
#95
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Я вот например знаю и без Украины, где убивают просто так, за пузырь водки..
Но мне и в голову не придет мстить вот кому то так тут, самому, что где то киргиз или узбек убил кого то, мстить тут их целой нации, или же тем, кто с ними тут в хороших отношениях..
Да, этого не ожидал..
Думал у нас с этим все нормально..
Оказывается мстить нужно, за того парня на Украине..

[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 19:14]
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:14
#96
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Цитата:
111:
С логикой тяжело у тебя.Как по твоему, наша доблестная полиция решает, с чем ассоциируется буква Z?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:15
#97
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Цитата:
111:
они теперь безоговорочно верят этой пропаганде..

----Ты когда местоимения путать перестанешь ?? То от имени всех кого - то поздравляешь . Тут очень разные мнения на эту пропаганду . А многим , особенно молодежи - вообще , до фонаря .Не надо писать , про что не знаешь достоверно .Да , и ещё - Москва и остальная Россия - там очень разные люди , и разные взгляды .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:19
#98
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Цитата:
111:
В России сейчас вот порядок?

----Ночью не боюсь ходить , в отличии от Кустаная .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:30
#99
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Цитата:
Гога:
Ночью не боюсь ходить

Я не о твоей личной боязливости ходить по ночам..
Я вообще никогда не боялся ни в каком городе или селе..
Наверно тут проблема в характере наверно, если тебя пугало что то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 19:31
#100
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Цитата:
Гога:
Тут очень разные мнения

Не смеши как ты меня..
Любой, кому там зададут вопрос, за или против войны, обязан ответить за.
Если против, это дискредитация российской армии, привет Галкину..
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 20:13
#101
Комментарий проходит проверку.
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 20:20
#102
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Страница 7 из 7«1...567
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