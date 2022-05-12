Отправлено: - 21:09

abaika95:

я уже тут жду тебя Напоминаю завтра чтобы была фотка из Киева)

abaika95:

А Путин и муж ее дочки тебе сами сказали что у него только рос гражданство в отличии от?

abaika95:

Уверен вы же на слово Киве не верите а знаете точно

abaika95:

квнщик по всем фронтам сыграл на пианине

abaika95:

а кому эти дети в Лондоне нужны?

Цитата:Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать. Цитата:А кто уличил его в наличии другого гражданства?Хотя бы навальный?Цитата:Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь...Цитата:Своим мужским отличием по клавишам рояля?Видео сам найдёшь?Цитата:А кому нужен этот Лондон?