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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44241
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
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Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 21:01
#165
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Цитата:
Гога:
ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


Вот россияне и переписали Историю!
Советскую..
Когда им выгодно стало..
Мы всю жизнь учили одно.
А им что вдала пропаганда за месяц, то и талдычат.
Привет Енгу..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1314
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 21:09
#166
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Цитата:
abaika95:
я уже тут жду тебя Напоминаю завтра чтобы была фотка из Киева)

Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать. Цитата:
abaika95:
А Путин и муж ее дочки тебе сами сказали что у него только рос гражданство в отличии от?

А кто уличил его в наличии другого гражданства?
Хотя бы навальный?Цитата:
abaika95:
Уверен вы же на слово Киве не верите а знаете точно

Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь...Цитата:
abaika95:
квнщик по всем фронтам сыграл на пианине

Своим мужским отличием по клавишам рояля?
Видео сам найдёшь?Цитата:
abaika95:
а кому эти дети в Лондоне нужны?

А кому нужен этот Лондон?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
368
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 21:41
#167
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Цитата:
lavprof:
есть такое мнение, что спорить с "некоторыми личностями" бесполезно, они на "своей территории" и задавят там своим "авторитетом")) Считайте, что свои слова я считаю аксиомой)

Абсолютно солидарен! :-)
Потому и не вступаю в споры с отдельными личностями.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12427
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 14.05.22 - 12:28
#168
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Цитата:
serg kost:
Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать

Без проблем как приедешь сегодня в Киев скинь фотку с площади ЖД вокзала
Я тебе скину адрес где я
Напоминаю жду к вечеру ты же не сливаешся
Цитата:
serg kost:
А кто уличил его в наличии другого гражданства? Хотя бы навальный?

А что у нас кива уже уровнем Навального?) Скрин паспорта британского будет как пруф или вы если вам хочется верится на слово без ссылочек?)
Цитата:
serg kost:
Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь

Никто это вы о себе?
Самокритично Цитата:
serg kost:
Своим мужским отличием по клавишам рояля? Видео сам найдёшь?

Я об этом и пишу
Только вместо Рояля полковник КГБ
Цитата:
serg kost:
А кому нужен этот Лондон?

Действительно
Если человек нищий то Лондоны ему не нужны
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12427
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 14.05.22 - 12:40
#169
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Цитата:
111:
Вот россияне и переписали Историю! Советскую.. Когда им выгодно стало.. Мы всю жизнь учили одно.

Хватает того что в СССР писали "никогда больше и миру мир" а эти выдумали лозунг "можем повторить" вот и повторяют только вот решили повторить почему-то 1939 и советско финскую))
Как там у финского классика? 120 тысяч русских лежат и смотрят незрячими глазами в наше холодное финское небо....
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1314
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 14.05.22 - 13:26
#170
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Цитата:
abaika95: Без проблем как приедешь сегодня в Киев скинь фотку с площади ЖД вокзала Я тебе скину адрес где я
Я всегда утверждал, что ты из украины пишешь. Даже в профиле у тебя враньё.Цитата:
abaika95: кива уже уровнем Навального?)
Повыше навального. Пока на свободе.Цитата:
abaika95:
Если человек нищий то Лондоны ему не нужны

Березовский подвердит.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12427
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 16.05.22 - 15:55
#171
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Цитата:
serg kost:
Я всегда утверждал, что ты из украины пишешь. Даже в профиле у тебя враньё.

Ну так фотки из Киева от тебя не дождался
Лужа засчитана
Цитата:
serg kost:
Повыше навального. Пока на свободе.

Да неет
Теперь в России кто сидит из за политики или те кто уехал выше всех остальных кто сейчас вещает)
И вещатели это знают
Не зря Симонян недавно пьяная рассуждала в своей телеге что скоро от них избавяться а Ургант вернётсяЦитата:
serg kost:
Березовский подвердит.

Что подтвердит? Что Лондон нищим не нужен? Да не нужен,и лондону нищие не нужны вот они и обижаются
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1314
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 16.05.22 - 17:48
#172
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Цитата:
abaika95:
Ну так фотки из Киева от тебя не дождался

Так и я от тебя твоих киевских фото не дождался.
Ты мне предложил съездить в Киев, а сам слился туда ехать со мной. Боишься через Россию ехать?
Можем с тобой заехать к моим знакомым.
К Андрию Гепенко, он сейчас депутат в думе города Виноградов.
К другим знакомым в Ужгороде, Кривом Роге, Белой Церкви, и в других городах.
Цитата:
abaika95:
Теперь в России кто сидит из за политики или те кто уехал выше всех остальных кто сейчас вещает

Теперь ясно, кто для тебя авторитеты.
Те, кто сидят за уголовку.Цитата:
abaika95:
лондону нищие не нужны

Там уже сколько азиатов и африканцев? Половина населения, или уже больше? Все богатые?
Даже мэр Лондона пакистанец.
Вот ты не в Лондоне. Ты нищий?
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