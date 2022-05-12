Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44241
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12752
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 21:01
Цитата:
Вот россияне и переписали Историю!
Советскую..
Когда им выгодно стало..
Мы всю жизнь учили одно.
А им что вдала пропаганда за месяц, то и талдычат.
Привет Енгу..
Гога:
ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Вот россияне и переписали Историю!
Советскую..
Когда им выгодно стало..
Мы всю жизнь учили одно.
А им что вдала пропаганда за месяц, то и талдычат.
Привет Енгу..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 21:09
Цитата:
Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать. Цитата:
А кто уличил его в наличии другого гражданства?
Хотя бы навальный?Цитата:
Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь...Цитата:
Своим мужским отличием по клавишам рояля?
Видео сам найдёшь?Цитата:
А кому нужен этот Лондон?
abaika95:
я уже тут жду тебя Напоминаю завтра чтобы была фотка из Киева)
я уже тут жду тебя Напоминаю завтра чтобы была фотка из Киева)
Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать. Цитата:
abaika95:
А Путин и муж ее дочки тебе сами сказали что у него только рос гражданство в отличии от?
А Путин и муж ее дочки тебе сами сказали что у него только рос гражданство в отличии от?
А кто уличил его в наличии другого гражданства?
Хотя бы навальный?Цитата:
abaika95:
Уверен вы же на слово Киве не верите а знаете точно
Уверен вы же на слово Киве не верите а знаете точно
Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь...Цитата:
abaika95:
квнщик по всем фронтам сыграл на пианине
квнщик по всем фронтам сыграл на пианине
Своим мужским отличием по клавишам рояля?
Видео сам найдёшь?Цитата:
abaika95:
а кому эти дети в Лондоне нужны?
а кому эти дети в Лондоне нужны?
А кому нужен этот Лондон?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 368
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 21:41
Цитата:
Абсолютно солидарен!
Потому и не вступаю в споры с отдельными личностями.
lavprof:
есть такое мнение, что спорить с "некоторыми личностями" бесполезно, они на "своей территории" и задавят там своим "авторитетом")) Считайте, что свои слова я считаю аксиомой)
есть такое мнение, что спорить с "некоторыми личностями" бесполезно, они на "своей территории" и задавят там своим "авторитетом")) Считайте, что свои слова я считаю аксиомой)
Абсолютно солидарен!
Потому и не вступаю в споры с отдельными личностями.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 14.05.22 - 12:28
Цитата:
Без проблем как приедешь сегодня в Киев скинь фотку с площади ЖД вокзала
Я тебе скину адрес где я
Напоминаю жду к вечеру ты же не сливаешся
Цитата:
А что у нас кива уже уровнем Навального?) Скрин паспорта британского будет как пруф или вы если вам хочется верится на слово без ссылочек?)
Цитата:
Никто это вы о себе?
Самокритично Цитата:
Я об этом и пишу
Только вместо Рояля полковник КГБ
Цитата:
Действительно
Если человек нищий то Лондоны ему не нужны
serg kost:
Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать
Пришли сначала свою. На фоне вывески с названием улицы и дома. Чтобы я знал, где тебя в Киеве искать
Без проблем как приедешь сегодня в Киев скинь фотку с площади ЖД вокзала
Я тебе скину адрес где я
Напоминаю жду к вечеру ты же не сливаешся
Цитата:
serg kost:
А кто уличил его в наличии другого гражданства? Хотя бы навальный?
А кто уличил его в наличии другого гражданства? Хотя бы навальный?
А что у нас кива уже уровнем Навального?) Скрин паспорта британского будет как пруф или вы если вам хочется верится на слово без ссылочек?)
Цитата:
serg kost:
Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь
Тебе никто уже тут не верит из участников форума. А ты всё пишешь, и пишешь
Никто это вы о себе?
Самокритично Цитата:
serg kost:
Своим мужским отличием по клавишам рояля? Видео сам найдёшь?
Своим мужским отличием по клавишам рояля? Видео сам найдёшь?
Я об этом и пишу
Только вместо Рояля полковник КГБ
Цитата:
serg kost:
А кому нужен этот Лондон?
А кому нужен этот Лондон?
Действительно
Если человек нищий то Лондоны ему не нужны
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 14.05.22 - 12:40
Цитата:
Хватает того что в СССР писали "никогда больше и миру мир" а эти выдумали лозунг "можем повторить" вот и повторяют только вот решили повторить почему-то 1939 и советско финскую))
Как там у финского классика? 120 тысяч русских лежат и смотрят незрячими глазами в наше холодное финское небо....
111:
Вот россияне и переписали Историю! Советскую.. Когда им выгодно стало.. Мы всю жизнь учили одно.
Вот россияне и переписали Историю! Советскую.. Когда им выгодно стало.. Мы всю жизнь учили одно.
Хватает того что в СССР писали "никогда больше и миру мир" а эти выдумали лозунг "можем повторить" вот и повторяют только вот решили повторить почему-то 1939 и советско финскую))
Как там у финского классика? 120 тысяч русских лежат и смотрят незрячими глазами в наше холодное финское небо....
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 14.05.22 - 13:26
Цитата:
Березовский подвердит.
abaika95: Без проблем как приедешь сегодня в Киев скинь фотку с площади ЖД вокзала Я тебе скину адрес где яЯ всегда утверждал, что ты из украины пишешь. Даже в профиле у тебя враньё.Цитата:
abaika95: кива уже уровнем Навального?)Повыше навального. Пока на свободе.Цитата:
abaika95:
Если человек нищий то Лондоны ему не нужны
Если человек нищий то Лондоны ему не нужны
Березовский подвердит.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 16.05.22 - 15:55
Цитата:
Ну так фотки из Киева от тебя не дождался
Лужа засчитана
Цитата:
Да неет
Теперь в России кто сидит из за политики или те кто уехал выше всех остальных кто сейчас вещает)
И вещатели это знают
Не зря Симонян недавно пьяная рассуждала в своей телеге что скоро от них избавяться а Ургант вернётсяЦитата:
Что подтвердит? Что Лондон нищим не нужен? Да не нужен,и лондону нищие не нужны вот они и обижаются
serg kost:
Я всегда утверждал, что ты из украины пишешь. Даже в профиле у тебя враньё.
Я всегда утверждал, что ты из украины пишешь. Даже в профиле у тебя враньё.
Ну так фотки из Киева от тебя не дождался
Лужа засчитана
Цитата:
serg kost:
Повыше навального. Пока на свободе.
Повыше навального. Пока на свободе.
Да неет
Теперь в России кто сидит из за политики или те кто уехал выше всех остальных кто сейчас вещает)
И вещатели это знают
Не зря Симонян недавно пьяная рассуждала в своей телеге что скоро от них избавяться а Ургант вернётсяЦитата:
serg kost:
Березовский подвердит.
Березовский подвердит.
Что подтвердит? Что Лондон нищим не нужен? Да не нужен,и лондону нищие не нужны вот они и обижаются
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 16.05.22 - 17:48
Цитата:
Так и я от тебя твоих киевских фото не дождался.
Ты мне предложил съездить в Киев, а сам слился туда ехать со мной. Боишься через Россию ехать?
Можем с тобой заехать к моим знакомым.
К Андрию Гепенко, он сейчас депутат в думе города Виноградов.
К другим знакомым в Ужгороде, Кривом Роге, Белой Церкви, и в других городах.
Цитата:
Теперь ясно, кто для тебя авторитеты.
Те, кто сидят за уголовку.Цитата:
Там уже сколько азиатов и африканцев? Половина населения, или уже больше? Все богатые?
Даже мэр Лондона пакистанец.
Вот ты не в Лондоне. Ты нищий?
abaika95:
Ну так фотки из Киева от тебя не дождался
Ну так фотки из Киева от тебя не дождался
Так и я от тебя твоих киевских фото не дождался.
Ты мне предложил съездить в Киев, а сам слился туда ехать со мной. Боишься через Россию ехать?
Можем с тобой заехать к моим знакомым.
К Андрию Гепенко, он сейчас депутат в думе города Виноградов.
К другим знакомым в Ужгороде, Кривом Роге, Белой Церкви, и в других городах.
Цитата:
abaika95:
Теперь в России кто сидит из за политики или те кто уехал выше всех остальных кто сейчас вещает
Теперь в России кто сидит из за политики или те кто уехал выше всех остальных кто сейчас вещает
Теперь ясно, кто для тебя авторитеты.
Те, кто сидят за уголовку.Цитата:
abaika95:
лондону нищие не нужны
лондону нищие не нужны
Там уже сколько азиатов и африканцев? Половина населения, или уже больше? Все богатые?
Даже мэр Лондона пакистанец.
Вот ты не в Лондоне. Ты нищий?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать