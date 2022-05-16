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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1027
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 16:48
#76
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Цитата:
111:
Слушать у себя дома новости..

Известно, что 9 мая в 10 утра госпожа Кустова включила колонку у себя в квартире на подоконнике, открыла окно и громко слушала вышеупомянутые музыку и новости. :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1027
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 16:52
#77
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Цитата:
abaika95:
Песня Идут по Украине солдаты группы "центр" порочит честь и достоинство солдат РФ))) Не ну как тут не ржать? Это потом в свободной России дети в учебниках по истории будут изучать как агонизировала недоимперия перед своим крахом

Специально для альтернативно одаренных - Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:05
#78
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Цитата:
гражданин СССР:
Специально для альтернативно одаренных - Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами

Понимаю
Для безальтернативно одаренных российские власти подкинули работники по отмазыванию всякой бредятины
Вот и приходится говорить что "не всё так однозначно"
Но ничего не попишешь
Кустова выставила колонку в окно откуда понесласась песня Высоцкого про солдат группы центр шедших по Украине
Тут власти и возбудились
Ведь по Украине могут идти только солдаты группы Zет))
Нельзя выдавать врагу тактические данные по войскам РФ
Ведь солдаты группы центр сейчас пытаются отжать бамбас и никуда не идут)
Лежат всё больше)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:15
#79
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Цитата:
гражданин СССР:
Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами

Охохо.....
Как?
Как скажи мне, полиция догадалась, что у бабуськи там ассоциируется в голове, на расстоянии нескольких этажей?
Не видя ее?
У патриотов уже вообще тяжело с логикой стало..
Песня Цоя Перемен, с чем ассоциируется?
Давайте все песни запретим!
В России разумеется..
Мало ли с чем они могут ассоциироваться..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:18
#80
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Цитата:
гражданин СССР:
колонку у себя в квартире на подоконнике, откр

Это дописано.
Окна, балкон, были закрыты.
Даже если ложь прошла, россияне что, не имеют право уже слушать музыку при открытом окне?
Надо же, Высоцкий теперь ассоциируется с украинскими фашистами..
Боже..
Ну блин даете!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:35
#81
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Цитата:
abaika95:
Потомучто весь мир за Украину

Тот конкурс в Крыму проводила Россия, если что.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:37
#82
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А тут вообще отпад..
Лента..



Анастасию Зрячих задержали за желто-синюю ленту, которую она прикрепила к переднему карману куртки на груди, пишет «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в список иноагентов). Об этом изданию рассказала сама девушка, которую доставили в отдел полиции по Басманному району.
По словам задержанной, полицию вызвал сотрудник бизнес-центра. Девушка пришла в офис, чтобы подменить на работе коллегу. Неизвестно, где находится Анастасия сейчас и стали ли оформлять на нее протокол.

Ужос..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:39
#83
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То есть забирают без суда и следствия по доносу..
Что то мне это напоминает..
Одна половина россиян доносит на другую..
Привет 37е..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:41
#84
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Цитата:
Victor Yang:
Тот конкурс в Крыму проводила Россия,

Как ты изменился..
Нравится быть патриотом?
Посмотрел передачу в ютубе, там какой то россиянин, тоже наверно политолог, кстати патриот России, говорит что хотеть, чтобы украинцы и русские поубивали друг друга, не есть патриотизм..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
666
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:45
#85
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Цитата:
abaika95:
весь мир за Украину

поэтому оценку Румынии в 12 баллов отобрали, ой, агрегировали у Молдавии и отдали Украине)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 17:49
#86
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И как мстит Россия то..
Как то низковато..



"потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением"

Отметим также, что российские хакеры пытались повлиять на ход песенного конкурса и не дать украинцам одержать победу. Во время голосования и выступлений участников полиция Италии отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и ее филиала Legion."

[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 17:52]
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