abaika95: Песня Идут по Украине солдаты группы "центр" порочит честь и достоинство солдат РФ))) Не ну как тут не ржать? Это потом в свободной России дети в учебниках по истории будут изучать как агонизировала недоимперия перед своим крахом
Специально для альтернативно одаренных - Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами
гражданин СССР: Специально для альтернативно одаренных - Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами
Понимаю Для безальтернативно одаренных российские власти подкинули работники по отмазыванию всякой бредятины Вот и приходится говорить что "не всё так однозначно" Но ничего не попишешь Кустова выставила колонку в окно откуда понесласась песня Высоцкого про солдат группы центр шедших по Украине Тут власти и возбудились Ведь по Украине могут идти только солдаты группы Zет)) Нельзя выдавать врагу тактические данные по войскам РФ Ведь солдаты группы центр сейчас пытаются отжать бамбас и никуда не идут) Лежат всё больше)
гражданин СССР: Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами
Охохо..... Как? Как скажи мне, полиция догадалась, что у бабуськи там ассоциируется в голове, на расстоянии нескольких этажей? Не видя ее? У патриотов уже вообще тяжело с логикой стало.. Песня Цоя Перемен, с чем ассоциируется? Давайте все песни запретим! В России разумеется.. Мало ли с чем они могут ассоциироваться..
гражданин СССР: колонку у себя в квартире на подоконнике, откр
Это дописано. Окна, балкон, были закрыты. Даже если ложь прошла, россияне что, не имеют право уже слушать музыку при открытом окне? Надо же, Высоцкий теперь ассоциируется с украинскими фашистами.. Боже.. Ну блин даете!
Анастасию Зрячих задержали за желто-синюю ленту, которую она прикрепила к переднему карману куртки на груди, пишет «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в список иноагентов). Об этом изданию рассказала сама девушка, которую доставили в отдел полиции по Басманному району. По словам задержанной, полицию вызвал сотрудник бизнес-центра. Девушка пришла в офис, чтобы подменить на работе коллегу. Неизвестно, где находится Анастасия сейчас и стали ли оформлять на нее протокол.
Victor Yang: Тот конкурс в Крыму проводила Россия,
Как ты изменился.. Нравится быть патриотом? Посмотрел передачу в ютубе, там какой то россиянин, тоже наверно политолог, кстати патриот России, говорит что хотеть, чтобы украинцы и русские поубивали друг друга, не есть патриотизм..
"потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением"
Отметим также, что российские хакеры пытались повлиять на ход песенного конкурса и не дать украинцам одержать победу. Во время голосования и выступлений участников полиция Италии отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и ее филиала Legion."
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