Отправлено: - 16:52

abaika95:

Песня Идут по Украине солдаты группы "центр" порочит честь и достоинство солдат РФ))) Не ну как тут не ржать? Это потом в свободной России дети в учебниках по истории будут изучать как агонизировала недоимперия перед своим крахом

Цитата:Специально для альтернативно одаренных - Высоцкий пел про немецко-фашистскую армию, а Кустова ассоциирует Российскую армию с фашистами