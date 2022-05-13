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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
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Я робот(Пользователи)
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- 44241
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:33
Еще о потерях.
24го февраля было 120 каких то там батальонных групп.
В каждой по 10 танков.
1200.
Украинцы уничтожили 1000 танков, с копейками как говорится..
Всего в российских регулярных войсках было 2800 танков..
Много это или мало, за 2.5 месяца войны?
Мобилизация..
Надо делать.
Но убьет экономику.
Вот это и будет кризис, который нужно спереть на кого?
Канечно на Запад..
24го февраля было 120 каких то там батальонных групп.
В каждой по 10 танков.
1200.
Украинцы уничтожили 1000 танков, с копейками как говорится..
Всего в российских регулярных войсках было 2800 танков..
Много это или мало, за 2.5 месяца войны?
Мобилизация..
Надо делать.
Но убьет экономику.
Вот это и будет кризис, который нужно спереть на кого?
Канечно на Запад..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:37
Цитата:
Треть британских закусочных фиш-энд-чипс, в которых основным блюдом является рыба и картошка фри, под угрозой закрытия из-за нехватки ингредиентов, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителей отрасли.
Как сообщил телеканал, Национальная федерация продавцов жареной рыбы предупредила, что ситуация на Украине "резко сказалась на поставках ключевых ингредиентов, из которых готовится блюдо фиш-энд-чипс, и это вынуждает рестораны менять свою меню, поднимать цены или в худшем случае закрываться".
Отмечается, что 50% подсолнечного масла, которое используется в британских ресторанах фиш-энд-чипс, поставлялось с Украины, а цены на альтернативное рапсовое и пальмовое масло резко выросли.
Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими.
Кроме того, стоимость удобрения для картофеля, в основном из России, выросла в три раза.
"Как следствие наблюдается мировой недостаток ключевых ингредиентов, что означает рост цен на фоне сокращения прибыли", - говорится в сообщении Sky News.
[Исправлено: serg kost, 16.05.2022 - 14:39]
Треть британских закусочных фиш-энд-чипс, в которых основным блюдом является рыба и картошка фри, под угрозой закрытия из-за нехватки ингредиентов, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителей отрасли.
Как сообщил телеканал, Национальная федерация продавцов жареной рыбы предупредила, что ситуация на Украине "резко сказалась на поставках ключевых ингредиентов, из которых готовится блюдо фиш-энд-чипс, и это вынуждает рестораны менять свою меню, поднимать цены или в худшем случае закрываться".
Отмечается, что 50% подсолнечного масла, которое используется в британских ресторанах фиш-энд-чипс, поставлялось с Украины, а цены на альтернативное рапсовое и пальмовое масло резко выросли.
Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими.
Кроме того, стоимость удобрения для картофеля, в основном из России, выросла в три раза.
"Как следствие наблюдается мировой недостаток ключевых ингредиентов, что означает рост цен на фоне сокращения прибыли", - говорится в сообщении Sky News.
[Исправлено: serg kost, 16.05.2022 - 14:39]
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:37
Варламов вчера интересно сказал, что за один танк можно было бы расселить из аварийного ветхого жилья 165 человек в новые дома..
Показывая все это убожество Читы и Краснодарских дорог..
А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...
Вообще что там Путин учудил..
Показывая все это убожество Читы и Краснодарских дорог..
А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...
Вообще что там Путин учудил..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:47
Цитата:
Маловато, понимаешь? Маловато будет! Наверное не 1000, а 100 000 танков уничтожили
111:
Украинцы уничтожили 1000 танков, с копейками как говорится..
Украинцы уничтожили 1000 танков, с копейками как говорится..
Маловато, понимаешь? Маловато будет! Наверное не 1000, а 100 000 танков уничтожили
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:55
Цитата:
Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди
111:
Показывая все это убожество Читы и Краснодарских дорог..
Показывая все это убожество Читы и Краснодарских дорог..
Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:00
Цитата:
Не я считаю и понимаю там что то..
Для этого есть военные независимые эксперты.
гражданин СССР:
Маловато, понимаешь?
Маловато, понимаешь?
Не я считаю и понимаю там что то..
Для этого есть военные независимые эксперты.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:02
Цитата:
Например Арестович и Варламов
111:
Для этого есть военные независимые эксперты
Для этого есть военные независимые эксперты
Например Арестович и Варламов
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:05
Цитата:
По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ
111:
Всего в российских регулярных войсках было 2800 танков..
Всего в российских регулярных войсках было 2800 танков..
По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:20
Цитата:
Не знаю кто такой Арестович, а вот послушал Юрия Федорова, там профессионально и подробно.
Тем более что он какой то там поофессор, кандидат наук и работал там где то..
И да, Варламова раньше смотрел, ну уж он то побывал в огромном количестве российских городов и знает ситуацию получше некоторых экспертов..
Особенно диванных..
гражданин СССР:
Например Арестович и
Например Арестович и
Не знаю кто такой Арестович, а вот послушал Юрия Федорова, там профессионально и подробно.
Тем более что он какой то там поофессор, кандидат наук и работал там где то..
И да, Варламова раньше смотрел, ну уж он то побывал в огромном количестве российских городов и знает ситуацию получше некоторых экспертов..
Особенно диванных..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:22
Цитата:
Не забываем про то, что что то трогать нельзя.
Какая то часть должна оставаться помимо бойни на Украине..
То что там на хранении..
Наверно металлолом?
[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 15:28]
гражданин СССР:
насчитывается в строю 2840 танков
насчитывается в строю 2840 танков
Не забываем про то, что что то трогать нельзя.
Какая то часть должна оставаться помимо бойни на Украине..
То что там на хранении..
Наверно металлолом?
[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 15:28]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:57
Цитата:
Про люсю арестович слышал.
А кто такой варламов?
гражданин СССР:
Арестович и Варламов
Арестович и Варламов
Про люсю арестович слышал.
А кто такой варламов?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 17:35
Цитата:
Послужи, узнаешь.
111:
То что там на хранении.. Наверно металлолом?
То что там на хранении.. Наверно металлолом?
Послужи, узнаешь.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 17:36
Цитата:
Ездит по городам, и снимает помойки.
А если и скажет что хорошее, то плохого всё равно больше.
Skeptic:
А кто такой варламов?
А кто такой варламов?
Ездит по городам, и снимает помойки.
А если и скажет что хорошее, то плохого всё равно больше.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 17:44
Цитата:
Это плохо, указывать властям, как это делает Наша Газета, уид, Александр с Рудного, что что то не так?
serg kost:
Ездит по городам, и снимает помойки.
Ездит по городам, и снимает помойки.
Это плохо, указывать властям, как это делает Наша Газета, уид, Александр с Рудного, что что то не так?
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