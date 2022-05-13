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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44240
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:33
#150
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Еще о потерях.
24го февраля было 120 каких то там батальонных групп.
В каждой по 10 танков.
1200.
Украинцы уничтожили 1000 танков, с копейками как говорится..
Всего в российских регулярных войсках было 2800 танков..
Много это или мало, за 2.5 месяца войны?
Мобилизация..
Надо делать.
Но убьет экономику.
Вот это и будет кризис, который нужно спереть на кого?
Канечно на Запад..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1311
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:37
#151
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Цитата:

Треть британских закусочных фиш-​энд-чипс, в которых основным блюдом является рыба и картошка фри, под угрозой закрытия из-за нехватки ингредиентов, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителей отрасли.
Как сообщил телеканал, Национальная федерация продавцов жареной рыбы предупредила, что ситуация на Украине "резко сказалась на поставках ключевых ингредиентов, из которых готовится блюдо фиш-​энд-чипс, и это вынуждает рестораны менять свою меню, поднимать цены или в худшем случае закрываться".
Отмечается, что 50% подсолнечного масла, которое используется в британских ресторанах фиш-​энд-чипс, поставлялось с Украины, а цены на альтернативное рапсовое и пальмовое масло резко выросли.
Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими.
Кроме того, стоимость удобрения для картофеля, в основном из России, выросла в три раза.
"Как следствие наблюдается мировой недостаток ключевых ингредиентов, что означает рост цен на фоне сокращения прибыли", - говорится в сообщении Sky News.


[Исправлено: serg kost, 16.05.2022 - 14:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:37
#152
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Варламов вчера интересно сказал, что за один танк можно было бы расселить из аварийного ветхого жилья 165 человек в новые дома..
Показывая все это убожество Читы и Краснодарских дорог..
А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...
Вообще что там Путин учудил..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1025
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:47
#153
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Цитата:
111:
Украинцы уничтожили 1000 танков, с копейками как говорится..

Маловато, понимаешь? Маловато будет! Наверное не 1000, а 100 000 танков уничтожили :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1025
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 14:55
#154
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Цитата:
111:
Показывая все это убожество Читы и Краснодарских дорог..

Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:00
#155
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Цитата:
гражданин СССР:
Маловато, понимаешь?

Не я считаю и понимаю там что то..
Для этого есть военные независимые эксперты.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1025
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:02
#156
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Цитата:
111:
Для этого есть военные независимые эксперты

Например Арестович и Варламов :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1025
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:05
#157
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Цитата:
111:
Всего в российских регулярных войсках было 2800 танков..

По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:20
#158
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Цитата:
гражданин СССР:
Например Арестович и

Не знаю кто такой Арестович, а вот послушал Юрия Федорова, там профессионально и подробно.
Тем более что он какой то там поофессор, кандидат наук и работал там где то..
И да, Варламова раньше смотрел, ну уж он то побывал в огромном количестве российских городов и знает ситуацию получше некоторых экспертов..
Особенно диванных..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 15:22
#159
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Цитата:
гражданин СССР:
насчитывается в строю 2840 танков

Не забываем про то, что что то трогать нельзя.
Какая то часть должна оставаться помимо бойни на Украине..
То что там на хранении..
Наверно металлолом?

[Исправлено: 111, 16.05.2022 - 15:28]
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Страница 11 из 11«1...91011
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