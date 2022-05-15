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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:56
#61
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Цитата:
Гога:
Мне эта больше нравится


Тебе нравится тот, кто уводит жен своих друзей, а своих детей оставляет в нищете?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:04
#62
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Цитата:
Гога:
самопровозглашенный

Можно еще соврать, что российские Воры в законах сами себя коронуют и самопровозглашаются..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:07
#63
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Цитата:
Добринцофф:
Пожалели их и не больше,

Да много где есть такие политические победы. После возвращения Крыма в РФ, там был какой-то детский песенный конкурс (вроде детская Новая Волна) и там победила девочка из Украины.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:11
#64
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Цитата:
Victor Yang:
вроде детская Новая Волна) и там победила девочка из Украины

Заговор среди детей!
Украинские дети не должны нигде побеждать!
Только российские!
Ух какие они!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:39
#65
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Цитата:
111:
Немецкие компании из-за геополитической ситуации намерены передислоцироваться из России в Казахстан.

Опять будешь ставить это себе в заслугу, или признаешь удачное стечение обстоятельств? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 23:12
#66
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Хм..
Запрет слушать новости в России.

"Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине.


Полиция заломилась через балкон.
Такое серьезное преступление оказывается .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
665
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:12
#67
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Цитата:
Добринцофф:
я не слышал ни разу что бы песни с евровидения

на самом деле там встречаются и хорошие песни, вот только не побеждают обычно)
но в 12 году конкурс выиграла на мой взгляд достойная песня шведской певицы Loreen
выступление на "Евро" Loreen - Euphoria - Live - Grand Final - 2012 Eurovision
Оф. видео Official video Loreen - Euphoria
и в чартах была, кстати, и рекордное число оценок "12" на самом конкурсе сорвала)


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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:26
#68
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Цитата:
111:
Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. 9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине.

На заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась. По словам женщины, она не знала о введенной административной ответственности и таких последствий не ожидала, а дверь сотрудникам полиции не открывала, потому что приняла их за пьяного соседа. Кустова добавила, что включила запись, ожидая трансляции военных песен, «а в видео оказалась запись, порочащая достоинство и честь наших солдат».
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:35
#69
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Цитата:
111:
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!

Ты за себя отвечай, а не за форум
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
665
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:58
#70
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кстати, опять же в 19 году, на мой взгляд конечно же, также победила хорошая песня - "Arcade" Duncan Laurence
На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные, но я слушаю музыку самых разных жанров, от классики и инструментальной музыки до рока, и мне вполне зашла)

Выступление на "Евро" The Netherlands - LIVE - Duncan Laurence - Arcade - Grand Final - Eurovision 2019

Duncan Laurence - Arcade - Official Music Video
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 15:25
#71
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Цитата:
гражданин СССР:
заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась.

То что слушала гадские новости...
Теперь за это статья..
Слушать у себя дома новости..
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