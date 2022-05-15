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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:56
Цитата:
Тебе нравится тот, кто уводит жен своих друзей, а своих детей оставляет в нищете?
Гога:
Мне эта больше нравится
Мне эта больше нравится
Тебе нравится тот, кто уводит жен своих друзей, а своих детей оставляет в нищете?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:04
Цитата:
Можно еще соврать, что российские Воры в законах сами себя коронуют и самопровозглашаются..
Гога:
самопровозглашенный
самопровозглашенный
Можно еще соврать, что российские Воры в законах сами себя коронуют и самопровозглашаются..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:07
Цитата:
Да много где есть такие политические победы. После возвращения Крыма в РФ, там был какой-то детский песенный конкурс (вроде детская Новая Волна) и там победила девочка из Украины.
Добринцофф:
Пожалели их и не больше,
Пожалели их и не больше,
Да много где есть такие политические победы. После возвращения Крыма в РФ, там был какой-то детский песенный конкурс (вроде детская Новая Волна) и там победила девочка из Украины.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:11
Цитата:
Заговор среди детей!
Украинские дети не должны нигде побеждать!
Только российские!
Ух какие они!
Victor Yang:
вроде детская Новая Волна) и там победила девочка из Украины
вроде детская Новая Волна) и там победила девочка из Украины
Заговор среди детей!
Украинские дети не должны нигде побеждать!
Только российские!
Ух какие они!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 22:39
Цитата:
Опять будешь ставить это себе в заслугу, или признаешь удачное стечение обстоятельств?
111:
Немецкие компании из-за геополитической ситуации намерены передислоцироваться из России в Казахстан.
Немецкие компании из-за геополитической ситуации намерены передислоцироваться из России в Казахстан.
Опять будешь ставить это себе в заслугу, или признаешь удачное стечение обстоятельств?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 23:12
Хм..
Запрет слушать новости в России.
"Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине.
Полиция заломилась через балкон.
Такое серьезное преступление оказывается .
Запрет слушать новости в России.
"Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине.
Полиция заломилась через балкон.
Такое серьезное преступление оказывается .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:12
Цитата:
на самом деле там встречаются и хорошие песни, вот только не побеждают обычно)
но в 12 году конкурс выиграла на мой взгляд достойная песня шведской певицы Loreen
выступление на "Евро"
Loreen - Euphoria - Live - Grand Final - 2012 Eurovision
Оф. видео
Official video Loreen - Euphoria
и в
чартах была, кстати, и рекордное число оценок "12" на самом конкурсе сорвала)
Добринцофф:
я не слышал ни разу что бы песни с евровидения
я не слышал ни разу что бы песни с евровидения
на самом деле там встречаются и хорошие песни, вот только не побеждают обычно)
но в 12 году конкурс выиграла на мой взгляд достойная песня шведской певицы Loreen
выступление на "Евро"
Оф. видео
и в
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:26
Цитата:
На заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась. По словам женщины, она не знала о введенной административной ответственности и таких последствий не ожидала, а дверь сотрудникам полиции не открывала, потому что приняла их за пьяного соседа. Кустова добавила, что включила запись, ожидая трансляции военных песен, «а в видео оказалась запись, порочащая достоинство и честь наших солдат».
111:
Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. 9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине.
Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. 9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине.
На заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась. По словам женщины, она не знала о введенной административной ответственности и таких последствий не ожидала, а дверь сотрудникам полиции не открывала, потому что приняла их за пьяного соседа. Кустова добавила, что включила запись, ожидая трансляции военных песен, «а в видео оказалась запись, порочащая достоинство и честь наших солдат».
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:35
Цитата:
Ты за себя отвечай, а не за форум
111:
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
Ты за себя отвечай, а не за форум
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 14:58
кстати, опять же в 19 году, на мой взгляд конечно же, также победила хорошая песня - "Arcade" Duncan Laurence
На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные, но я слушаю музыку самых разных жанров, от классики и инструментальной музыки до рока, и мне вполне зашла)
Выступление на "Евро"
The Netherlands - LIVE - Duncan Laurence - Arcade - Grand Final - Eurovision 2019 Duncan Laurence - Arcade - Official Music Video
На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные, но я слушаю музыку самых разных жанров, от классики и инструментальной музыки до рока, и мне вполне зашла)
Выступление на "Евро"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.05.22 - 15:25
Цитата:
То что слушала гадские новости...
Теперь за это статья..
Слушать у себя дома новости..
гражданин СССР:
заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась.
заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась.
То что слушала гадские новости...
Теперь за это статья..
Слушать у себя дома новости..
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