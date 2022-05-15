Отправлено: - 14:12

Добринцофф:

я не слышал ни разу что бы песни с евровидения

Цитата:на самом деле там встречаются и хорошие песни, вот только не побеждают обычно)но в 12 году конкурс выиграла на мой взгляд достойная песня шведской певицы Loreenвыступление на "Евро"Оф. видеои в, кстати, ина самом конкурсе сорвала)