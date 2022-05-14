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Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
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Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 12:07
Цитата:
Проверил новость еще раз. Спасибо
serg kost:
центральноазиатских
центральноазиатских
Проверил новость еще раз. Спасибо
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 12:14
Самый бесполезный митинг. Повышение пенсионного возраста - стратегическая необходимость и просчитывается не просто так. Мера не популярная, но необходимая.
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 14:13
Цитата:
Обоснованы с одной н.
Ваши требования обоснованны.
Обоснованы с одной н.
d
(Полноправные пользователи)
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- 01.08.14
- Сообщений:
- 323
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 14:36
Цитата:
Гафуров, а скажите, пожалуйста, а ваш высокоодаренный сотрудник Говоров что заканчивал? Иногда мне кажется, что ничего. Или может его выгнали? Развейте мои сомнения.
[Исправлено: dvb, 15.05.2022 - 14:37]
Тимур Гафуров:
центральноазиатских Проверил новость еще раз. Спасибо
центральноазиатских Проверил новость еще раз. Спасибо
Гафуров, а скажите, пожалуйста, а ваш высокоодаренный сотрудник Говоров что заканчивал? Иногда мне кажется, что ничего. Или может его выгнали? Развейте мои сомнения.
[Исправлено: dvb, 15.05.2022 - 14:37]
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:34
Цитата:
Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.
Текст проверял я. Корректора на сайте нет.
Задача журналиста - добывать информацию и писать статьи. Говоров это умеет. Остальное, надеюсь, придет с опытом.
dvb:
что заканчивал?
что заканчивал?
Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.
Текст проверял я. Корректора на сайте нет.
Задача журналиста - добывать информацию и писать статьи. Говоров это умеет. Остальное, надеюсь, придет с опытом.
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:36
А статьи Говорова корректор проверяет?
Двойной контроль, и столько ошибок.
Там ещё запятых можно добавить, но это сами с запятыми.
Двойной контроль, и столько ошибок.
Там ещё запятых можно добавить, но это сами с запятыми.
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:39
Цитата:
В данном случае правильно. По аналогии:
Н или НН: Лесозащитные мероприятия должны быть обоснованы и своевременны.
Ответ справочной службы русского языка Правильно: обоснованны и своевременны.
Но завтра спрошу у корректора на всякий случай. Спасибо.
serg kost:
Обоснованы с одной н.
Обоснованы с одной н.
В данном случае правильно. По аналогии:
Н или НН: Лесозащитные мероприятия должны быть обоснованы и своевременны.
Ответ справочной службы русского языка Правильно: обоснованны и своевременны.
Но завтра спрошу у корректора на всякий случай. Спасибо.
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9344
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:59
Не хотел вмешиваться в дискуссии правописания.
Но так на всякий случай- //Раздел 13. Правописание причастий »» § 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных Перейти к пункту 7§ 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных 1. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн; как правило, эти причастия имеют приставки или пояснительные слова: исправленная рукопись; правленные корректором гранки. При отсутствии приставок или пояснительных слов пишется одно н; ср.//
тут подробнее . Положение не позволяет большее количество знаков.
Но так на всякий случай- //Раздел 13. Правописание причастий »» § 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных Перейти к пункту 7§ 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных 1. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн; как правило, эти причастия имеют приставки или пояснительные слова: исправленная рукопись; правленные корректором гранки. При отсутствии приставок или пояснительных слов пишется одно н; ср.//
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 17:06
Возможно и два н.
Когда я учился, писали с одной.
Когда я учился, писали с одной.
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 19:23
Верно, с двумя н.
С одной если обоснованы чем-то.
С одной если обоснованы чем-то.
d
(Полноправные пользователи)
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- 01.08.14
- Сообщений:
- 323
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 20:10
Цитата:
Да, сочувствую этому учреждению, если оно таких грамотеев выпускает. Центральноазиадских вместо центральноазиатских - это просто перл. Мою учительницу по русскому языку в 10 школе, наверное, кондратий бы хватил, если бы она это увидела.
Мое мнение, Гафуров, что это ошибки из-за отсутствия кругозора и того, что ваш репортер очень мало читает, а пытается судить о серьезных вещах и проблемах. Вот только, кто читает его творения - не все идиоты. Как говорится, по одежке встречают. Но, как я понимаю, другие еще хуже
Тимур Гафуров:
Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.
Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.
Да, сочувствую этому учреждению, если оно таких грамотеев выпускает. Центральноазиадских вместо центральноазиатских - это просто перл. Мою учительницу по русскому языку в 10 школе, наверное, кондратий бы хватил, если бы она это увидела.
Мое мнение, Гафуров, что это ошибки из-за отсутствия кругозора и того, что ваш репортер очень мало читает, а пытается судить о серьезных вещах и проблемах. Вот только, кто читает его творения - не все идиоты. Как говорится, по одежке встречают. Но, как я понимаю, другие еще хуже
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 23:29
Цитата:
Проверочное слово "Азиада" 🤣
dvb:
центральноазиатских
центральноазиатских
Проверочное слово "Азиада" 🤣
(Полноправные пользователи)
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- 02.07.13
- Сообщений:
- 1595
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 23:57
Цитата:
Университет или школу, неважно, можно закончить или окончить? Диплом выдается об окончании учебного заведения. В русском языке слова "окончить" и "закончить" синонимы. Поэтому правильнее будет все таки - "что оканчивал этот грамотей Говоров"
Цитата:
Перл, несомненно)
Кругом одни филологи, не ровен час, самого Ушакова редактировать возьметесь)))
[Исправлено: Змея Подколодная, 15.05.2022 - 23:57]
что заканчивал?
Университет или школу, неважно, можно закончить или окончить? Диплом выдается об окончании учебного заведения. В русском языке слова "окончить" и "закончить" синонимы. Поэтому правильнее будет все таки - "что оканчивал этот грамотей Говоров"
Цитата:
Когда я учился, писали с одной
Перл, несомненно)
Кругом одни филологи, не ровен час, самого Ушакова редактировать возьметесь)))
[Исправлено: Змея Подколодная, 15.05.2022 - 23:57]
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 16.05.22 - 00:59
Цитата:
Нормальные же политологи и вирусологи были! Ещё и военное дело не освоили, а в филологи подались!
Змея Подколодная:
Кругом одни филологи
Кругом одни филологи
Нормальные же политологи и вирусологи были! Ещё и военное дело не освоили, а в филологи подались!
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 16.05.22 - 10:17
Цитата:
На сайте корректора нет, к сожалению.
Предлагаю вернуться к обсуждению темы статьи. Дальнейшее отклонение от темы будем удалять. При всём моём уважении)
serg kost:
А статьи Говорова корректор проверяет?
А статьи Говорова корректор проверяет?
На сайте корректора нет, к сожалению.
Предлагаю вернуться к обсуждению темы статьи. Дальнейшее отклонение от темы будем удалять. При всём моём уважении)
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