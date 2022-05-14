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≡ Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44236
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
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Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1305
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 12:07
#15
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Цитата:
serg kost:
центральноазиатских

Проверил новость еще раз. Спасибо
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15263
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 12:14
#16
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Самый бесполезный митинг. Повышение пенсионного возраста - стратегическая необходимость и просчитывается не просто так. Мера не популярная, но необходимая.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1310
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 14:13
#17
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Цитата:
Ваши требования обоснованны.

Обоснованы с одной н.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
323
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 14:36
#18
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Цитата:
Тимур Гафуров:
центральноазиатских Проверил новость еще раз. Спасибо


Гафуров, а скажите, пожалуйста, а ваш высокоодаренный сотрудник Говоров что заканчивал? Иногда мне кажется, что ничего. Или может его выгнали? Развейте мои сомнения.

[Исправлено: dvb, 15.05.2022 - 14:37]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1305
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:34
#19
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Цитата:
dvb:
что заканчивал?

Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.
Текст проверял я. Корректора на сайте нет.
Задача журналиста - добывать информацию и писать статьи. Говоров это умеет. Остальное, надеюсь, придет с опытом.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1310
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:36
#20
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А статьи Говорова корректор проверяет?
Двойной контроль, и столько ошибок.
Там ещё запятых можно добавить, но это сами с запятыми.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1305
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:39
#21
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Цитата:
serg kost:
Обоснованы с одной н.

В данном случае правильно. По аналогии:
Н или НН: Лесозащитные мероприятия должны быть обоснованы и своевременны.
Ответ справочной службы русского языка Правильно: обоснованны и своевременны.

Но завтра спрошу у корректора на всякий случай. Спасибо.
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9344
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 16:59
#22
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Не хотел вмешиваться в дискуссии правописания.
Но так на всякий случай- //Раздел 13. Правописание причастий »» § 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных Перейти к пункту 7§ 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных 1. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн; как правило, эти причастия имеют приставки или пояснительные слова: исправленная рукопись; правленные корректором гранки. При отсутствии приставок или пояснительных слов пишется одно н; ср.// тут подробнее . Положение не позволяет большее количество знаков. :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1310
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 17:06
#23
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Возможно и два н.
Когда я учился, писали с одной.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1310
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 19:23
#24
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Верно, с двумя н.
С одной если обоснованы чем-то.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
323
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 20:10
#25
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.


Да, сочувствую этому учреждению, если оно таких грамотеев выпускает. Центральноазиадских вместо центральноазиатских - это просто перл. Мою учительницу по русскому языку в 10 школе, наверное, кондратий бы хватил, если бы она это увидела.
Мое мнение, Гафуров, что это ошибки из-за отсутствия кругозора и того, что ваш репортер очень мало читает, а пытается судить о серьезных вещах и проблемах. Вот только, кто читает его творения - не все идиоты. Как говорится, по одежке встречают. Но, как я понимаю, другие еще хуже
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1310
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 23:29
#26
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Цитата:
dvb:
центральноазиатских

Проверочное слово "Азиада" 🤣
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1595
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 23:57
#27
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Цитата:
что заканчивал?


Университет или школу, неважно, можно закончить или окончить? Диплом выдается об окончании учебного заведения. В русском языке слова "окончить" и "закончить" синонимы. Поэтому правильнее будет все таки - "что оканчивал этот грамотей Говоров"

Цитата:
Когда я учился, писали с одной


Перл, несомненно)

Кругом одни филологи, не ровен час, самого Ушакова редактировать возьметесь)))

[Исправлено: Змея Подколодная, 15.05.2022 - 23:57]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15263
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 16.05.22 - 00:59
#28
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Цитата:
Змея Подколодная:
Кругом одни филологи

Нормальные же политологи и вирусологи были! Ещё и военное дело не освоили, а в филологи подались! :lol:
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