Отправлено: - 20:10

Тимур Гафуров:

Костанайский госуниверситет, факультет журналистики.

Цитата:Да, сочувствую этому учреждению, если оно таких грамотеев выпускает. Центральноазиадских вместо центральноазиатских - это просто перл. Мою учительницу по русскому языку в 10 школе, наверное, кондратий бы хватил, если бы она это увидела.Мое мнение, Гафуров, что это ошибки из-за отсутствия кругозора и того, что ваш репортер очень мало читает, а пытается судить о серьезных вещах и проблемах. Вот только, кто читает его творения - не все идиоты. Как говорится, по одежке встречают. Но, как я понимаю, другие еще хуже