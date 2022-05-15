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≡ Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды, Бахчисарайский фонтан, Аппиева дорога – какие инвестпроекты реализует акимат Рудного?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44236
Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды, Бахчисарайский фонтан, Аппиева дорога – какие инвестпроекты реализует акимат Рудного?
Отправлено: 15.05.22 - 16:57
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Я всё ждал, когда же можно будет исполнить просьбу акимата и начать их хвалить. Всё как-то не было повода. Объявленные инициативы никак не начинались, тротуары не строились, фонтан разваливался, ямы на дорогах не давали ни пройти, ни проехать. И вот к концу весны как прорвало.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24885
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 16:57
#1
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Думаю, к зиме, всё -отремонтируют и построят... :lol: ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
19
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 17:43
#2
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. ...судя по фото у нас в Германии так не строят и ремонт дорог в таком стиле не делают,скорее всего у этих так сказать свои местные разработанные технологии.Здесь весь товар на лицо первый пример тополя,как издеваются над природой это варварсво просто,одни корешки оставили почему экологи не возмущаются.Сколько из Рудного окатыша выгребли и гребут так колесо обзрения болжно быть из золота вылить и цементный завод который построили можно всю область да что область свю страну цементом засыпать.После распада союза страна одна из подписантов Беловежских соглашений была с экономикой 10 12 местом в мире но там побидила коррупция и оллигархат и сейчас эта страна попрашайка.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
300
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 17:46
#3
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хорошо написано с юморком. Но читая статью, можно много найти общего и с Костанаем. Те же болячки
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24885
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 19:46
#4
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Цитата:
рихард:
Те же болячки

Какие болячки?
Это уже - онкология!... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12734
Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды, Бахчисарайский фонтан, Аппиева дорога – какие инвестпроекты реализует акимат Рудного?
Отправлено: 15.05.22 - 20:00
#5
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Цитата:
drakon:
Это уже - онкология!..

Скорее ветрянка.
Она заразная и наверно дороги и фонтаны быстро ей заболевают на расстоянии..
Особенно качественные ремонты..
Всеобщая ремонтоветрянка..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
367
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 21:28
#6
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Да... Были на нового акима надежды... Не оправдывает он их совсем.
Пободался с нашей действительностью и, наверное, махнул рукой: "А, пропади оно всё пропадом! Мне что, больше всех надо?! Пусть всё идёт, как шло..."
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16431
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 22:56
#7
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Цитата:
Иду по улице Топоркова и вижу, что ямы закатывают не везде, где это не обходимо, а порой и через одну.

Обычно слово "необходимо" пишется слитно, но если у вас ямы размером с лунный кратер - то раздельно даже правильнее :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16431
Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...
Отправлено: 15.05.22 - 23:03
#8
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Цитата:
В марте этого года меня пригласили на беседу в акимат. Предложили сотрудничать, высказали огорчение, что «игра идет в одни ворота», что пишу я только про плохое, а у них задумано сделать много хорошего для города.

Теперь ждите новое куда более заманчивое предложение. Ну или почки отобьют, одно из двух. Тут главное не перегнуть :lol:
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