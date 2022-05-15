Отправлено: - 22:56

Иду по улице Топоркова и вижу, что ямы закатывают не везде, где это не обходимо, а порой и через одну.

Цитата:Обычно слово "необходимо" пишется слитно, но если у вас ямы размером с лунный кратер - то раздельно даже правильнее