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Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды, Бахчисарайский фонтан, Аппиева дорога – какие инвестпроекты реализует акимат Рудного?
Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды, Бахчисарайский фонтан, Аппиева дорога – какие инвестпроекты реализует акимат Рудного?
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