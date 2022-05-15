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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:23
#46
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Новости от братского народа..



"Украинская группа победила на "Евровидении".
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stafania, передает Liter.kz."

И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!

[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 20:25]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8635
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:32
#47
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Цитата:
111:
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!

Я не присоединяюсь.
Сам по себе этот конкурс вообще никакой,я не слышал ни разу что бы песни с евровидения где занимали первые места в престижных чартах,не знаю как вообще это можно слушать.
То этот педик бородатый,то вот эти клоуны с Украины.
Пожалели их и не больше,нафига такая победа.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2075
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:45
#48
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Цитата:
111:
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!

Ну если во всей Европе не нашлось песен и певцов лучше, то как-то глупо поздравлять их с этим провалом. Это все равно, что поздравлять больного с тем, что он заболел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:46
#49
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Ну и новости братской России..

"«Украл мое сердце»: Россиянка взяла фамилию Димаша Кудайбергена.

Кристина Николаевна из города Шахты теперь уже Кудайбергенова. Девушка поделилась радостной новостью с друзьями на своей странице в Instagram, передает Kazakh24.info.



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:48
#50
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Цитата:
Добринцофф:

Но тем не менее, это мировой конкурс, куда опять поехал сам Король русской эстрады Филипп Киркоров!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:50
#51
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Цитата:
Маркс:
Ну если во всей Европе не нашлось песен и певцов лучше,

Это же Евровидение.
Там нужен особый талант.
Там же как то оценили Диму Белана..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:52
#52
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И теперь на следующий год Евровидение будет проводиться под грохот авиабомбежек и остальной военной канонады!
Выживут не все!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:39
#53
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Цитата:
111:
И мы, наш форум

---Сколько раз тебе уже говорили - за всех не надо отвечать . Я против .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:40
#54
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Цитата:
Добринцофф:
ни разу что бы песни с евровидения где занимали первы

---Вроде только ABBA
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:43
#55
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Цитата:
111:
сам Король русской эстрады

----Он такой же самопровозглашенный король .Ты тоже можешь назвать себя - Король флуда . :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:44
#56
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Цитата:
111:
Россиянка взяла фамилию

---Ну если мозгов нет , то их и нет .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:47
#57
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Цитата:
Гога:
Он такой же самопровозглашенный король .

Ну ну..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:50
#58
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Цитата:
111:
Ну ну..

----И что ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:53
#59
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Цитата:
111:

------Мне эта больше нравится :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:55
#60
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В России всегда были Короли и Королевы..

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