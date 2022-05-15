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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:23
Новости от братского народа..
"Украинская группа победила на "Евровидении".
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stafania, передает Liter.kz."
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 20:25]
"Украинская группа победила на "Евровидении".
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stafania, передает Liter.kz."
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 20:25]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8635
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:32
Цитата:
Я не присоединяюсь.
Сам по себе этот конкурс вообще никакой,я не слышал ни разу что бы песни с евровидения где занимали первые места в престижных чартах,не знаю как вообще это можно слушать.
То этот педик бородатый,то вот эти клоуны с Украины.
Пожалели их и не больше,нафига такая победа.
111:
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
Я не присоединяюсь.
Сам по себе этот конкурс вообще никакой,я не слышал ни разу что бы песни с евровидения где занимали первые места в престижных чартах,не знаю как вообще это можно слушать.
То этот педик бородатый,то вот эти клоуны с Украины.
Пожалели их и не больше,нафига такая победа.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2075
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:45
Цитата:
Ну если во всей Европе не нашлось песен и певцов лучше, то как-то глупо поздравлять их с этим провалом. Это все равно, что поздравлять больного с тем, что он заболел.
111:
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
И мы, наш форум поздравляет победителей этого престижного конкурса!
Ну если во всей Европе не нашлось песен и певцов лучше, то как-то глупо поздравлять их с этим провалом. Это все равно, что поздравлять больного с тем, что он заболел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:46
Ну и новости братской России..
"«Украл мое сердце»: Россиянка взяла фамилию Димаша Кудайбергена.
Кристина Николаевна из города Шахты теперь уже Кудайбергенова. Девушка поделилась радостной новостью с друзьями на своей странице в Instagram, передает Kazakh24.info.
"«Украл мое сердце»: Россиянка взяла фамилию Димаша Кудайбергена.
Кристина Николаевна из города Шахты теперь уже Кудайбергенова. Девушка поделилась радостной новостью с друзьями на своей странице в Instagram, передает Kazakh24.info.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:48
Цитата:
Но тем не менее, это мировой конкурс, куда опять поехал сам Король русской эстрады Филипп Киркоров!
Добринцофф:
Но тем не менее, это мировой конкурс, куда опять поехал сам Король русской эстрады Филипп Киркоров!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:50
Цитата:
Это же Евровидение.
Там нужен особый талант.
Там же как то оценили Диму Белана..
Маркс:
Ну если во всей Европе не нашлось песен и певцов лучше,
Ну если во всей Европе не нашлось песен и певцов лучше,
Это же Евровидение.
Там нужен особый талант.
Там же как то оценили Диму Белана..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 20:52
И теперь на следующий год Евровидение будет проводиться под грохот авиабомбежек и остальной военной канонады!
Выживут не все!
Выживут не все!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:39
Цитата:
---Сколько раз тебе уже говорили - за всех не надо отвечать . Я против .
111:
И мы, наш форум
И мы, наш форум
---Сколько раз тебе уже говорили - за всех не надо отвечать . Я против .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:40
Цитата:
---Вроде только ABBA
Добринцофф:
ни разу что бы песни с евровидения где занимали первы
ни разу что бы песни с евровидения где занимали первы
---Вроде только ABBA
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:43
Цитата:
----Он такой же самопровозглашенный король .Ты тоже можешь назвать себя - Король флуда .
111:
сам Король русской эстрады
сам Король русской эстрады
----Он такой же самопровозглашенный король .Ты тоже можешь назвать себя - Король флуда .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:44
Цитата:
---Ну если мозгов нет , то их и нет .
111:
Россиянка взяла фамилию
Россиянка взяла фамилию
---Ну если мозгов нет , то их и нет .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:47
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:50
Цитата:
----И что ?
111:
Ну ну..
Ну ну..
----И что ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:53
Цитата:
------Мне эта больше нравится
111:
------Мне эта больше нравится
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 21:55
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