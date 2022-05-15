«Мы победили!», «Власть услышала нас!», «Народ – это сила!» … слышим мы возгласы в адрес Токаева, отменившего поправку к Конституции о закреплении роли Назарбаева в становлении нашей государственности. Но никто как бы не заметил, что власть имущим удалось протащить идею проведения референдума, на котором будет принята куда как более важная поправка Читать новость
Приведу два примера из жизни: 1. Подъезд 36 квартир, предлагаю нанять уборщицу по 300 тенге, в месяц за 2 раза. 5 дней в группе Вацап, бестолковых разглагольствований, итог наняли. Обращаюсь ко всем соседям, сто наше КСП Сеним, ворует около 20 миллионов тенге, ежегодно, есть доказательства, надо подать заявление в полицию, итог группа вымерла на месяц. 2. Выборы, предлагаю своим друзьям, развлечения на воскресенье 10 января 2021 года, поставить машину с видеорегистратором напротив входа перед избирательным участком, для подсчёта пришедших, и сверить их с данными избиркома, но у всех сразу появились срочные дела.
ИТОГ: Пассионарность народа на нуле, чего-то ждать не приходится. Кстати на референдуме может кто захочет, зафиксировать, используйте телефон в режиме таймлапс.
Булат Абилов - видный государственный и общественный деятель, впрочем слово государственный ему не идёт: - он никогда им не был: - обыкновенный гопник конца 90-х, приближённый в своё время к телу бывшему президенту, потом его "кинули" с "Карметкомбинатом" и он обидевшись ушёл якобы в оппозицию.
Цитата:
Victor Yang: автор предлагает каждое решение НК на референдум выносить?
Этот автор: - очередной "Шариков": чисто по революционному - ОТНЯТЬ и РАЗДЕЛИТЬ.
Все что изложены в сие постулате, возможно лягут основанием или причиной для свержения существующего режима , иначе возмущению нет предела, главное донесли понятным языком до пролетариев и беднейших слоев населения
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