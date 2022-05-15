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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 34 из 34«1...323334
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12716
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 14:04
#496
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Ну и погодка..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12716
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 19:44
#497
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Костанай наш город!

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 19:49
#498
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Цитата:
111:
Костанай наш город!

Марик. Что элнктричество -
отключили? Во всём городе... :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12716
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 20:13
#499
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Цитата:
drakon:
отключили? Во всём городе...

Экономят наверно.
Война же..
Сахар поднялся в цене..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 20:18
#500
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Цитата:
111:
Война же..

В Казахстане - война?... 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12716
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 20:37
#501
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Цитата:
drakon:
В Казахстане - война

С ценами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12716
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 20:38
#502
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Прошло немного времени и..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.05.22 - 20:43
#503
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Цитата:
111:
Прошло немного времени и..

Электричества так и - нет?... :lol: ;-)
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Страница 34 из 34«1...323334
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