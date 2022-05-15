Re: Имитация бурной деятельности. Египетские пирамиды,...

Отправлено: - 17:43

. ...судя по фото у нас в Германии так не строят и ремонт дорог в таком стиле не делают,скорее всего у этих так сказать свои местные разработанные технологии.Здесь весь товар на лицо первый пример тополя,как издеваются над природой это варварсво просто,одни корешки оставили почему экологи не возмущаются.Сколько из Рудного окатыша выгребли и гребут так колесо обзрения болжно быть из золота вылить и цементный завод который построили можно всю область да что область свю страну цементом засыпать.После распада союза страна одна из подписантов Беловежских соглашений была с экономикой 10 12 местом в мире но там побидила коррупция и оллигархат и сейчас эта страна попрашайка.