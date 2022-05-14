Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов. Читать новость
Костанайский госуниверситет, факультет журналистики. Текст проверял я. Корректора на сайте нет. Задача журналиста - добывать информацию и писать статьи. Говоров это умеет. Остальное, надеюсь, придет с опытом.
Не хотел вмешиваться в дискуссии правописания. Но так на всякий случай- //Раздел 13. Правописание причастий »» § 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных Перейти к пункту 7§ 48. Буквы нн и н причастиях и отглагольных прилагательных 1. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн; как правило, эти причастия имеют приставки или пояснительные слова: исправленная рукопись; правленные корректором гранки. При отсутствии приставок или пояснительных слов пишется одно н; ср.// тут подробнее . Положение не позволяет большее количество знаков.
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