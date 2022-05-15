Отправлено: - 16:57

Я всё ждал, когда же можно будет исполнить просьбу акимата и начать их хвалить. Всё как-то не было повода. Объявленные инициативы никак не начинались, тротуары не строились, фонтан разваливался, ямы на дорогах не давали ни пройти, ни проехать. И вот к концу весны как прорвало.