Отправлено: - 20:11

111:

Между прочим закат сместился.. Как то раньше не замечал этого..



Цитата:Ну тут всё просто. Земля же плоская и покоится на трёх слонах, которые стоят на черепахе, которая держится на трёх китах. Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется, то в другом, поэтому все эти слои живности постоянно шевелятся, сдвигаются. Из-за этого и закат постоянно смещается, а если рано встать, то можно и смещение восхода увидеть. Но не всем дано, к сожалению.