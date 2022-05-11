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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 17:35
Цитата:
Надо бы исправить на часть 7, а то не по фэншую как-то. Вдруг пойдем по сценарию 6-й части, а это же не айс, опять 111 погрязнет в трудах кулинарно-фотографических.
Rexyn:
Флуд и оффтопик часть 6
Флуд и оффтопик часть 6
Надо бы исправить на часть 7, а то не по фэншую как-то. Вдруг пойдем по сценарию 6-й части, а это же не айс, опять 111 погрязнет в трудах кулинарно-фотографических.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 17:56
Ну и вспомним как проводили тот год..
Последний закат того года.
Время 17.36..
Между прочим закат сместился..
Как то раньше не замечал этого..
Может кто то скажет, кто за Марксом комментом номер 19 должен выговорится, или сдуть пар?
А то я ответить не могу, жду когда сдуют пар хотя бы те, кто был за очередь попорядку..
[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 20:27]
Последний закат того года.
Время 17.36..
Между прочим закат сместился..
Как то раньше не замечал этого..
Может кто то скажет, кто за Марксом комментом номер 19 должен выговорится, или сдуть пар?
А то я ответить не могу, жду когда сдуют пар хотя бы те, кто был за очередь попорядку..
[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 20:27]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 20:11
Цитата:
Ну тут всё просто. Земля же плоская и покоится на трёх слонах, которые стоят на черепахе, которая держится на трёх китах. Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется, то в другом, поэтому все эти слои живности постоянно шевелятся, сдвигаются. Из-за этого и закат постоянно смещается, а если рано встать, то можно и смещение восхода увидеть. Но не всем дано, к сожалению.
111:
Между прочим закат сместился.. Как то раньше не замечал этого..
Между прочим закат сместился.. Как то раньше не замечал этого..
Ну тут всё просто. Земля же плоская и покоится на трёх слонах, которые стоят на черепахе, которая держится на трёх китах. Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется, то в другом, поэтому все эти слои живности постоянно шевелятся, сдвигаются. Из-за этого и закат постоянно смещается, а если рано встать, то можно и смещение восхода увидеть. Но не всем дано, к сожалению.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 21:41
Цитата:
Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна [США] будет под водой!“ — Владимир Вольфович Жириновский (С)
Маркс:
Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется
Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется
Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна [США] будет под водой!“ — Владимир Вольфович Жириновский (С)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 21:43
Цитата:
Все, можешь писать. Не держи так долго
111:
Все, можешь писать. Не держи так долго
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.22 - 20:48
Что, флуд - закрылся?...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.22 - 20:52
Цитата:
Пока пытаемся соблюдать правила и писать по очереди.
Должны трое написать, потом ты.
Если нарушишь, режим чтения.
drakon:
Что, флуд - закрылся
Что, флуд - закрылся
Пока пытаемся соблюдать правила и писать по очереди.
Должны трое написать, потом ты.
Если нарушишь, режим чтения.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.22 - 20:57
Цитата:
Попробую - нарушить...
111:
Если нарушишь, режим чтения.
Если нарушишь, режим чтения.
Попробую - нарушить...
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 11:58
Коптлеуов Алмас Жантлеуович, врач на пенсии, бывший педиатр-детский хирург, автор трех учебников на казахском языке для медицинских колледжей - Пост длинный, но прочитайте до конца!!! Более мудрой, ГРАМОТНОЙ, логичной и описывающей ситуацию в Казахстане статьи не читал! Браво автору!!!Низкий поклон вам, Алмас Жантлеуович! "Прочел в вашей газете № 8 от 1 марта 2018 г. статью Жулдызай Форт «Нужен ли казахам чужой язык на своей Родине?», где она предлагает убрать п.2. ст. 7 нашей Конституции о русском языке, который должен применяться наравне с казахским - как официальный язык общения.Судя по тексту и имени автора, наверное, она из семьи оралманов. Потому что только оралманы не испытали тягот Великой Отечественной войны, не знают истории совместной жизни в братской семье всех народов бывшей СССР, в том числе совместной жизни с русскими." Весь текст письма по ссылке
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 12:32
Цитата:
Где это правило записано?
111:
Должны трое написать, потом ты.
Должны трое написать, потом ты.
Где это правило записано?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 13:00
Цитата:
Это правило мы прописывали в жалобах на меня..
Есть такая ветка.
Цитата:
Мы же сами сила, должны пока держаться, не нарушать, мы же сами хотим меня наказать..
[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 13:07]
maxsaf:
Где это правило записано?
Где это правило записано?
Это правило мы прописывали в жалобах на меня..
Есть такая ветка.
Цитата:
maxsaf: Ну то есть это мечты, пока ни кем не утвержденные, а не правила, так?))
Мы же сами сила, должны пока держаться, не нарушать, мы же сами хотим меня наказать..
[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 13:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 13:05
Цитата:
Ну то есть это мечты, пока ни кем не утвержденные, а не правила, так?))
111:
Это правило мы прописывали в жалобах на меня.. Есть такая ветка.
Это правило мы прописывали в жалобах на меня.. Есть такая ветка.
Ну то есть это мечты, пока ни кем не утвержденные, а не правила, так?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 13:06
Цитата:
И где такая ветка есть?
111:
Это правило мы прописывали в жалобах на меня.. Есть такая ветка.
Это правило мы прописывали в жалобах на меня.. Есть такая ветка.
И где такая ветка есть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 16:42
Владимир Винокур
image upload
Интересно, тот, кто спонсирует спецоперацию против Украины, имеет ли право выступать у нас в Казахстане?
[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 16:43]
Интересно, тот, кто спонсирует спецоперацию против Украины, имеет ли право выступать у нас в Казахстане?
[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 16:43]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 16:54
Цитата:
А что есть доказательства его спонсирования СВО? И как шустро ты сменил фотку окна с зайчиком то?
111:
Интересно, тот, кто спонсирует спецоперацию против Украины, имеет ли право выступать у нас в Казахстане?
Интересно, тот, кто спонсирует спецоперацию против Украины, имеет ли право выступать у нас в Казахстане?
А что есть доказательства его спонсирования СВО? И как шустро ты сменил фотку окна с зайчиком то?
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