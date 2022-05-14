Отправлено: - 14:36

Тимур Гафуров:

центральноазиатских Проверил новость еще раз. Спасибо

[Исправлено: dvb, 15.05.2022 - 14:37]

Цитата:Гафуров, а скажите, пожалуйста, а ваш высокоодаренный сотрудник Говоров что заканчивал? Иногда мне кажется, что ничего. Или может его выгнали? Развейте мои сомнения.