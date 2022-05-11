Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+14°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 82% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить Новый топик
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2074
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 17:35
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Флуд и оффтопик часть 6

Надо бы исправить на часть 7, а то не по фэншую как-то. Вдруг пойдем по сценарию 6-й части, а это же не айс, опять 111 погрязнет в трудах кулинарно-фотографических.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 17:56
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вспомним как проводили тот год..
Последний закат того года.
Время 17.36..



Между прочим закат сместился..
Как то раньше не замечал этого..

Может кто то скажет, кто за Марксом комментом номер 19 должен выговорится, или сдуть пар?
А то я ответить не могу, жду когда сдуют пар хотя бы те, кто был за очередь попорядку..

[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 20:27]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2074
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 20:11
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Между прочим закат сместился.. Как то раньше не замечал этого..

Ну тут всё просто. Земля же плоская и покоится на трёх слонах, которые стоят на черепахе, которая держится на трёх китах. Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется, то в другом, поэтому все эти слои живности постоянно шевелятся, сдвигаются. Из-за этого и закат постоянно смещается, а если рано встать, то можно и смещение восхода увидеть. Но не всем дано, к сожалению.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 21:41
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется


Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна [США] будет под водой!“ — Владимир Вольфович Жириновский (С)
:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 21:43
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Все, можешь писать. Не держи так долго :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.22 - 20:48
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, флуд - закрылся?... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.22 - 20:52
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что, флуд - закрылся

Пока пытаемся соблюдать правила и писать по очереди.
Должны трое написать, потом ты.
Если нарушишь, режим чтения.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.22 - 20:57
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Если нарушишь, режим чтения.

Попробую - нарушить... :oops:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1017
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 11:58
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коптлеуов Алмас Жантлеуович, врач на пенсии, бывший педиатр-детский хирург, автор трех учебников на казахском языке для медицинских колледжей - Пост длинный, но прочитайте до конца!!! Более мудрой, ГРАМОТНОЙ, логичной и описывающей ситуацию в Казахстане статьи не читал! Браво автору!!!Низкий поклон вам, Алмас Жантлеуович! "Прочел в вашей газете № 8 от 1 марта 2018 г. статью Жулдызай Форт «Нужен ли казахам чужой язык на своей Родине?», где она предлагает убрать п.2. ст. 7 нашей Конституции о русском языке, который должен применяться наравне с казахским - как официальный язык общения.Судя по тексту и имени автора, наверное, она из семьи оралманов. Потому что только оралманы не испытали тягот Великой Отечественной войны, не знают истории совместной жизни в братской семье всех народов бывшей СССР, в том числе совместной жизни с русскими." Весь текст письма по ссылке
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 12:32
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Должны трое написать, потом ты.

Где это правило записано? :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 13:00
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где это правило записано?

Это правило мы прописывали в жалобах на меня..
Есть такая ветка.

Цитата:
maxsaf: Ну то есть это мечты, пока ни кем не утвержденные, а не правила, так?))

Мы же сами сила, должны пока держаться, не нарушать, мы же сами хотим меня наказать..

[Исправлено: 111, 15.05.2022 - 13:07]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 13:05
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это правило мы прописывали в жалобах на меня.. Есть такая ветка.

Ну то есть это мечты, пока ни кем не утвержденные, а не правила, так?))
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.22 - 13:06
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это правило мы прописывали в жалобах на меня.. Есть такая ветка.

И где такая ветка есть? :lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS