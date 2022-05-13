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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44235
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3029
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 15.05.22 - 12:38
#135
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Цитата:
maxsaf:
це еуропа


Если вы имеете ввиду что Путин воюет якобы против не столько сколько против Украины, а против всего технического ВООРУЖЕНИЯ коллективного Запада, то эта пропогандисткое очередное и неудачное КЛИШЕ путинских замполитов в пользу ОПРАВДАНИЯ военных неудач Путина в им же развязанной военной агрессии против слабой, беззащитной, сплошь коррумпированной Украины.

Ему легче и дешевле было ПОДКУПИТЬ всех гос.служащих и военных Украины, чем развязывать против неё войнушку. Тогда бы они с Шойгу промчались на своих старых Т-72 аж до самого Киева и им бы красивые девчата в вышиванках, вынесли бы ключи от города вместе с караваем хлеба. И крейсер "Москва" был бы цел и многие жизни ( 27 000 убитых российских солдат: в два раза больше чем погибло советских солдат в Афганистане)простых российских парней сохранились бы.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1017
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 15.05.22 - 12:43
#136
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Цитата:
ACROS:

:lol: :lol: :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1017
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 15.05.22 - 12:54
#137
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Видимо Арестович не зря ест свой хлеб)))
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