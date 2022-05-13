Отправлено: - 12:38

maxsaf:

це еуропа

Цитата:Если вы имеете ввиду что Путин воюет якобы против не столько сколько против Украины, а против всего технического ВООРУЖЕНИЯ коллективного Запада, то эта пропогандисткое очередное и неудачное КЛИШЕ путинских замполитов в пользу ОПРАВДАНИЯ военных неудач Путина в им же развязанной военной агрессии против слабой, беззащитной, сплошь коррумпированной Украины.Ему легче и дешевле было ПОДКУПИТЬ всех гос.служащих и военных Украины, чем развязывать против неё войнушку. Тогда бы они с Шойгу промчались на своих старых Т-72 аж до самого Киева и им бы красивые девчата в вышиванках, вынесли бы ключи от города вместе с караваем хлеба. И крейсер "Москва" был бы цел и многие жизни ( 27 000 убитых российских солдат: в два раза больше чем погибло советских солдат в Афганистане)простых российских парней сохранились бы.