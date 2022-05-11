111: Между прочим закат сместился.. Как то раньше не замечал этого..
Ну тут всё просто. Земля же плоская и покоится на трёх слонах, которые стоят на черепахе, которая держится на трёх китах. Так вот, они же не могут все стоять неподвижно, вечно то в одном месте у кого-нибудь зачешется, то в другом, поэтому все эти слои живности постоянно шевелятся, сдвигаются. Из-за этого и закат постоянно смещается, а если рано встать, то можно и смещение восхода увидеть. Но не всем дано, к сожалению.
Коптлеуов Алмас Жантлеуович, врач на пенсии, бывший педиатр-детский хирург, автор трех учебников на казахском языке для медицинских колледжей - Пост длинный, но прочитайте до конца!!! Более мудрой, ГРАМОТНОЙ, логичной и описывающей ситуацию в Казахстане статьи не читал! Браво автору!!!Низкий поклон вам, Алмас Жантлеуович! "Прочел в вашей газете № 8 от 1 марта 2018 г. статью Жулдызай Форт «Нужен ли казахам чужой язык на своей Родине?», где она предлагает убрать п.2. ст. 7 нашей Конституции о русском языке, который должен применяться наравне с казахским - как официальный язык общения.Судя по тексту и имени автора, наверное, она из семьи оралманов. Потому что только оралманы не испытали тягот Великой Отечественной войны, не знают истории совместной жизни в братской семье всех народов бывшей СССР, в том числе совместной жизни с русскими." Весь текст письма по ссылке
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