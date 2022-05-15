Отправлено: - 11:11

Ильяс:

Ничего в 96 не было и не могло быть по человечески

Victor Yang:

с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столам

Цитата:Насколько я помню мы с одного года, и в 96 я закончил 11 классов в ТЭШЛ..тогда это еще школа была без понтов и блатных.У нас и выпускной на площади был, и цветы учителю, и даже вазочка какая-то на память, и вручение в школе, и празднование в школьной столовой, и танцы прям перед входом на улице, и рассвет на Тоболе... Только приятные воспоминания. О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...Цитата:аналогично...