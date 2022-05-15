Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44235
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 09:01
МОН министерство образования и науки, выпустило рекомендации по проведению выпускных вечеров в 2022 году, для учащихся 11 х классов.
Читать новость
Читать новость
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 09:01
Вот это уже интересная новость от автора.
Министерство безобразования в очередной раз продемонстрировало двуличие: коррупционную борьбу с цветами и закрытие глаз на бревно в своем глазу.
Кстати, про цветочки. В одной школе выпускникам так и заявили, на последний звонок никаких цветов учителю, лучше придите с ...банкой краски!
А подобные писульки МОН выпускает каждый последний год... но выпускные как проводились, так и проводятся. Действительно, отвлекающий маневр от хищения и коррупции в кабинетах чиновников, а не школьных.
Пыс-пыс. Как же прекрасно, что в далеком 96-ом у меня было всё по-человечески!
Министерство безобразования в очередной раз продемонстрировало двуличие: коррупционную борьбу с цветами и закрытие глаз на бревно в своем глазу.
Кстати, про цветочки. В одной школе выпускникам так и заявили, на последний звонок никаких цветов учителю, лучше придите с ...банкой краски!
А подобные писульки МОН выпускает каждый последний год... но выпускные как проводились, так и проводятся. Действительно, отвлекающий маневр от хищения и коррупции в кабинетах чиновников, а не школьных.
Пыс-пыс. Как же прекрасно, что в далеком 96-ом у меня было всё по-человечески!
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 10:01
Ничего в 96 не было и не могло быть по человечески, это иллюзия или самообман, ещё про счастливое детство расскажите, где ели карбид, жевали гудрон и битумом запивали, и колбаса по 2,20.
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 10:57
Цитата:
У нас было в школьной столовой с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столами))). 1999 г.
yudjin:
Как же прекрасно, что в далеком 96-ом у меня было всё по-человечески!
Как же прекрасно, что в далеком 96-ом у меня было всё по-человечески!
У нас было в школьной столовой с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столами))). 1999 г.
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:04
Цитата:
Автор, надо цитировать с начала. Там важная фраза есть:
Цитата:
И далее - по тексту.
Этим приказом МОН снимает с себя ответственность за учеников ВНЕ школы. Провели выпускной - вручили аттестаты, выступили и всё - школа уже не отвечает за учеников. Но родителям никто не может запретить собраться и арендовать кафе, и на выбор пригласить учителей. Но тут уже нужно родителям бдить, чтобы было всё спокойно.
Не допускается:
Автор, надо цитировать с начала. Там важная фраза есть:
Цитата:
Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.
И далее - по тексту.
Этим приказом МОН снимает с себя ответственность за учеников ВНЕ школы. Провели выпускной - вручили аттестаты, выступили и всё - школа уже не отвечает за учеников. Но родителям никто не может запретить собраться и арендовать кафе, и на выбор пригласить учителей. Но тут уже нужно родителям бдить, чтобы было всё спокойно.
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:11
Цитата:
Насколько я помню мы с одного года, и в 96 я закончил 11 классов в ТЭШЛ..тогда это еще школа была без понтов и блатных.
У нас и выпускной на площади был, и цветы учителю, и даже вазочка какая-то на память, и вручение в школе, и празднование в школьной столовой, и танцы прям перед входом на улице, и рассвет на Тоболе... Только приятные воспоминания. О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...
Цитата:
аналогично...
Ильяс:
Ничего в 96 не было и не могло быть по человечески
Ничего в 96 не было и не могло быть по человечески
Насколько я помню мы с одного года, и в 96 я закончил 11 классов в ТЭШЛ..тогда это еще школа была без понтов и блатных.
У нас и выпускной на площади был, и цветы учителю, и даже вазочка какая-то на память, и вручение в школе, и празднование в школьной столовой, и танцы прям перед входом на улице, и рассвет на Тоболе... Только приятные воспоминания. О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...
Цитата:
Victor Yang:
с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столам
с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столам
аналогично...
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:13
Цитата:
Даже больше...
Как мы выжили? Да х... его знает... Меня с лодки сбросили в середине реки, чтобы я плавать научился.
Дед с 5 до 10 лет каждое утро ох..яривал ведром холодной воды, типа закалял.
По стройкам прыгали. С третьего этажа в сугроб сигали, палками друг друга пи...ли, камнями кидались, рябиной стреляли, КАРБИТ ВЗРЫВАЛИ. Кидали балончики от всякой х..ни в открытый огонь, шифер в костер кидали, ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!!
Дрались постоянно, стекла вышибали, колено раз..ал - подорожник лучшее лекарство в мире.
Ж...у на улице вытирали лопухом, метал пи...ли, я в а..уе просто.
А эти новоиспеченные мамаши, бл..дь, это финиш "моя милая деточка обкакалась, и хочет айфон 7" в 7 лет, ах..еть!!!
Я в 7 лет мечтал спи...дить у деда большой нож и съе...атся в овраг ловить ящериц!!!
Вот кто у них вырастет??? Он бл..дь обо...тся лет в 17 где-нибудь на улице, и даже не додумается найти лопух и вытереть ж...у!!! а будет бегать как еба...тый и кричать "ОК гугл помоги".
Ильяс:
ещё про счастливое детство расскажите, где ели карбид, жевали гудрон и битумом запивали, и колбаса по 2,20.
ещё про счастливое детство расскажите, где ели карбид, жевали гудрон и битумом запивали, и колбаса по 2,20.
Даже больше...
Как мы выжили? Да х... его знает... Меня с лодки сбросили в середине реки, чтобы я плавать научился.
Дед с 5 до 10 лет каждое утро ох..яривал ведром холодной воды, типа закалял.
По стройкам прыгали. С третьего этажа в сугроб сигали, палками друг друга пи...ли, камнями кидались, рябиной стреляли, КАРБИТ ВЗРЫВАЛИ. Кидали балончики от всякой х..ни в открытый огонь, шифер в костер кидали, ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!!
Дрались постоянно, стекла вышибали, колено раз..ал - подорожник лучшее лекарство в мире.
Ж...у на улице вытирали лопухом, метал пи...ли, я в а..уе просто.
А эти новоиспеченные мамаши, бл..дь, это финиш "моя милая деточка обкакалась, и хочет айфон 7" в 7 лет, ах..еть!!!
Я в 7 лет мечтал спи...дить у деда большой нож и съе...атся в овраг ловить ящериц!!!
Вот кто у них вырастет??? Он бл..дь обо...тся лет в 17 где-нибудь на улице, и даже не додумается найти лопух и вытереть ж...у!!! а будет бегать как еба...тый и кричать "ОК гугл помоги".
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:29
Цитата:
Я думаю что дело было в возрасте и информированности в его силу.
Цитата:
Свинец плавили в "формочках", нарисованных на земле, ну или просто в ложке)).
yudjin:
О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...
О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...
Я думаю что дело было в возрасте и информированности в его силу.
Цитата:
yudjin:
ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!!
ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!!
Свинец плавили в "формочках", нарисованных на земле, ну или просто в ложке)).
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:54
Из-за такого "прекрасного" детства, выросли взрослые с комплексом Нищего, которые лезут в кредит, чтобы у чада было всё лучшее, при этом гордятся своим "беззаботным" детством, либо берут себе дорогой автомобиль в кредит, при этом не имея своего жилья, и таких примеров сотни тысяч, но виноваты конечно дети, воспитанные на потреблястве и тупости взрослых.
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 12:25
Цитата:
Не нужно путать причинно-следственные связи. Кредиты - это из-за дурости, а не из-за тяжелого детства.
Ильяс:
Из-за такого "прекрасного" детства, выросли взрослые с комплексом Нищего, которые лезут в кредит,
Из-за такого "прекрасного" детства, выросли взрослые с комплексом Нищего, которые лезут в кредит,
Не нужно путать причинно-следственные связи. Кредиты - это из-за дурости, а не из-за тяжелого детства.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать