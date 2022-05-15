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≡ Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44235
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 09:01
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МОН министерство образования и науки, выпустило рекомендации по проведению выпускных вечеров в 2022 году, для учащихся 11 х классов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8499
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 09:01
#1
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Вот это уже интересная новость от автора.
Министерство безобразования в очередной раз продемонстрировало двуличие: коррупционную борьбу с цветами и закрытие глаз на бревно в своем глазу.
Кстати, про цветочки. В одной школе выпускникам так и заявили, на последний звонок никаких цветов учителю, лучше придите с ...банкой краски!
А подобные писульки МОН выпускает каждый последний год... но выпускные как проводились, так и проводятся. Действительно, отвлекающий маневр от хищения и коррупции в кабинетах чиновников, а не школьных.
Пыс-пыс. Как же прекрасно, что в далеком 96-ом у меня было всё по-человечески!
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
92
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 10:01
#2
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Ничего в 96 не было и не могло быть по человечески, это иллюзия или самообман, ещё про счастливое детство расскажите, где ели карбид, жевали гудрон и битумом запивали, и колбаса по 2,20.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15261
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 10:57
#3
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Цитата:
yudjin:
Как же прекрасно, что в далеком 96-ом у меня было всё по-человечески!

У нас было в школьной столовой с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столами))). 1999 г.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15261
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:04
#4
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Цитата:
Не допускается:

Автор, надо цитировать с начала. Там важная фраза есть:
Цитата:
Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

И далее - по тексту.
Этим приказом МОН снимает с себя ответственность за учеников ВНЕ школы. Провели выпускной - вручили аттестаты, выступили и всё - школа уже не отвечает за учеников. Но родителям никто не может запретить собраться и арендовать кафе, и на выбор пригласить учителей. Но тут уже нужно родителям бдить, чтобы было всё спокойно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8499
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:11
#5
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Цитата:
Ильяс:
Ничего в 96 не было и не могло быть по человечески

Насколько я помню мы с одного года, и в 96 я закончил 11 классов в ТЭШЛ..тогда это еще школа была без понтов и блатных.
У нас и выпускной на площади был, и цветы учителю, и даже вазочка какая-то на память, и вручение в школе, и празднование в школьной столовой, и танцы прям перед входом на улице, и рассвет на Тоболе... Только приятные воспоминания. О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...

Цитата:
Victor Yang:
с официальным шампанским на столах и неофициальной водкой под столам

аналогично...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8499
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:13
#6
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Цитата:
Ильяс:
ещё про счастливое детство расскажите, где ели карбид, жевали гудрон и битумом запивали, и колбаса по 2,20.

Даже больше...
Как мы выжили? Да х... его знает... Меня с лодки сбросили в середине реки, чтобы я плавать научился.
Дед с 5 до 10 лет каждое утро ох..яривал ведром холодной воды, типа закалял.
По стройкам прыгали. С третьего этажа в сугроб сигали, палками друг друга пи...ли, камнями кидались, рябиной стреляли, КАРБИТ ВЗРЫВАЛИ. Кидали балончики от всякой х..ни в открытый огонь, шифер в костер кидали, ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!!
Дрались постоянно, стекла вышибали, колено раз..ал - подорожник лучшее лекарство в мире.
Ж...у на улице вытирали лопухом, метал пи...ли, я в а..уе просто.
А эти новоиспеченные мамаши, бл..дь, это финиш "моя милая деточка обкакалась, и хочет айфон 7" в 7 лет, ах..еть!!!
Я в 7 лет мечтал спи...дить у деда большой нож и съе...атся в овраг ловить ящериц!!!
Вот кто у них вырастет??? Он бл..дь обо...тся лет в 17 где-нибудь на улице, и даже не додумается найти лопух и вытереть ж...у!!! а будет бегать как еба...тый и кричать "ОК гугл помоги".
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15261
Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:29
#7
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Цитата:
yudjin:
О коррупции, тогда никто не помышлял.. добрее и честнее люди были.. не то, что нынешнее племя...

Я думаю что дело было в возрасте и информированности в его силу.
Цитата:
yudjin:
ДА ВСЕ, БЛ..Ь, В КОСТЕР КИДАЛИ, ЧТО МОЖЕТ АХ...НО ТАК ПИ...УТЬ!!!

Свинец плавили в "формочках", нарисованных на земле, ну или просто в ложке)).
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
92
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 11:54
#8
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Из-за такого "прекрасного" детства, выросли взрослые с комплексом Нищего, которые лезут в кредит, чтобы у чада было всё лучшее, при этом гордятся своим "беззаботным" детством, либо берут себе дорогой автомобиль в кредит, при этом не имея своего жилья, и таких примеров сотни тысяч, но виноваты конечно дети, воспитанные на потреблястве и тупости взрослых.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15261
Re: Недоумкам нет покоя, то одно им, то другое
Отправлено: 15.05.22 - 12:25
#9
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Цитата:
Ильяс:
Из-за такого "прекрасного" детства, выросли взрослые с комплексом Нищего, которые лезут в кредит,

Не нужно путать причинно-следственные связи. Кредиты - это из-за дурости, а не из-за тяжелого детства.
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