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≡ Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44235
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
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Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1303
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 12:07
#15
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Цитата:
serg kost:
центральноазиатских

Проверил новость еще раз. Спасибо
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15261
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 12:14
#16
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Самый бесполезный митинг. Повышение пенсионного возраста - стратегическая необходимость и просчитывается не просто так. Мера не популярная, но необходимая.
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