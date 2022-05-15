Отправлено: - 09:46

пока они (земля и ее недра) не будут справедливо поделены между всеми гражданами страны

Цитата:Я был еще школьником, смутно припоминаю, как что-то так же справедливо поделили, потом родители что-то куда-то вложили и..... тишина. Еще помню слово волшебное Бутя. Вот туда и ушло, в Бутю