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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Для чего проводят референдум?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44235
Тулеухан ИСКАКОВ: Для чего проводят референдум?
Отправлено: 15.05.22 - 09:46
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«Мы победили!», «Власть услышала нас!», «Народ – это сила!» … слышим мы возгласы в адрес Токаева, отменившего поправку к Конституции о закреплении роли Назарбаева в становлении нашей государственности. Но никто как бы не заметил, что власть имущим удалось протащить идею проведения референдума, на котором будет принята куда как более важная поправка
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16424
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Для чего проводят референдум?
Отправлено: 15.05.22 - 09:46
#1
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Цитата:
пока они (земля и ее недра) не будут справедливо поделены между всеми гражданами страны

Я был еще школьником, смутно припоминаю, как что-то так же справедливо поделили, потом родители что-то куда-то вложили и..... тишина. Еще помню слово волшебное Бутя. Вот туда и ушло, в Бутю :lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
91
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Для чего проводят референдум?
Отправлено: 15.05.22 - 10:21
#2
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Приведу два примера из жизни:
1. Подъезд 36 квартир, предлагаю нанять уборщицу по 300 тенге, в месяц за 2 раза. 5 дней в группе Вацап, бестолковых разглагольствований, итог наняли. Обращаюсь ко всем соседям, сто наше КСП Сеним, ворует около 20 миллионов тенге, ежегодно, есть доказательства, надо подать заявление в полицию, итог группа вымерла на месяц.
2. Выборы, предлагаю своим друзьям, развлечения на воскресенье 10 января 2021 года, поставить машину с видеорегистратором напротив входа перед избирательным участком, для подсчёта пришедших, и сверить их с данными избиркома, но у всех сразу появились срочные дела.

ИТОГ: Пассионарность народа на нуле, чего-то ждать не приходится.
Кстати на референдуме может кто захочет, зафиксировать, используйте телефон в режиме таймлапс.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15258
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Для чего проводят референдум?
Отправлено: 15.05.22 - 11:09
#3
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Цитата:
Подчеркну ключевое предложение этой поправки: «От имени народа право собственности осуществляет государство!».

Источник:

И что в этом нового? Это было, есть и будет так. Государство - представитель народа, потому как представителей выбирает народ. Или автор предлагает каждое решение НК на референдум выносить?
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