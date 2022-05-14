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Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44235
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
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Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Думаю, что снизят - возраст...
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:25
Глядя на фото, вспоминаю, что в древности на похоронах были специально обученные женщины плакальщицы и вопленицы... они выполняли свою работу.
Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12692
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 21:53
Молодцы.
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 21:58
Цитата:
Да, то цветочки - сажает,
то Беш - варит...
111:
Хотя она никогда не работала в принципе..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Да, то цветочки - сажает,
то Беш - варит...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 818
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 22:30
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3027
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 23:28
Цитата:
Тем более: - инициатора уже нет в политике - он теперь заслуженный пенсионер.
drakon:
снизят - возраст
снизят - возраст
Тем более: - инициатора уже нет в политике - он теперь заслуженный пенсионер.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 50
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:11
Yudjin, Вы случайно не детдомовский? Хотя если и так, то у вас если не привито уважение к матерям, то хотя бы должно быть просто уважение к Женщинам. И от имени тех женщин , которые с вами рядом этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:25
Цитата:
При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит
yudjin:
Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:27
Цитата:
Хахаха она наверноегромче всех кричала "за снижение". Устала
111:
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости.. Хотя она никогда не работала в принципе..
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости.. Хотя она никогда не работала в принципе..
Хахаха она наверноегромче всех кричала "за снижение". Устала
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:28
Цитата:
А че министр Патамушта разве не должен никого благодарить?
71422:
этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
А че министр Патамушта разве не должен никого благодарить?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3027
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 07:24
Цитата://Наша партия вас поддерживает и мы готовим документы,//
Эта же и партия, тогда она называлась по имени бывшего президента, была и ИНИЦИАТОРОМ поднятия пенсионного возраста.
Как это можно назвать: - ПЕРЕОДЕВАНИЕ на ходу.
Эта же и партия, тогда она называлась по имени бывшего президента, была и ИНИЦИАТОРОМ поднятия пенсионного возраста.
Как это можно назвать: - ПЕРЕОДЕВАНИЕ на ходу.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1302
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 07:48
Цитата:
центральноазиатских
Цитата:
время.
Цитата:
одна а лишняя.
Цитата:
Пропущена запятая после "поддерживает". Есть вопросы и по другим предложениям, где просятся запятые.
Цитата:
Серебряный с одной н.
Цитата:
Сколько видеообращений записали? Больше одного, что-ли?
центральноазиадских
центральноазиатских
Цитата:
мамы и бабушки всё врем на работе
время.
Цитата:
Чтобы они не выживали, а а получали удовольствие
одна а лишняя.
Цитата:
Наша партия вас поддерживает и мы готовим документы
Пропущена запятая после "поддерживает". Есть вопросы и по другим предложениям, где просятся запятые.
Цитата:
«Серебрянный возраст»
Серебряный с одной н.
Цитата:
Митингующие записали видеообращения
Сколько видеообращений записали? Больше одного, что-ли?
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 08:49
Цитата:
речь то не об уважении или не уважении, а о методах продвижения чьих-то идей. На вид это одни и те же люди, гастролирующие по городам и весям с однотипными плакатами и лозунгами. И власть подозрительно вышла на контакт, изображая слышащее государство, разрешила митинг, депутаты переобулись.
Да, а почему только за возраст выхода на пенсию женщин пекутся? Мужчины что, не достойны? Хотя, глядя на гендерный состав дачных автобусов, складывается ощущение, что мужики и до пенсии не доживают. Процентов 70 дачников- бабушки, которые едут и пашут до глубокой старости. Не потому, что жисть заставила, а потому, что им это нравится, привыкли и есть силы. Так может не всё так плохо с возрастом ?
71422:
должно быть просто уважение к Женщинам.
должно быть просто уважение к Женщинам.
речь то не об уважении или не уважении, а о методах продвижения чьих-то идей. На вид это одни и те же люди, гастролирующие по городам и весям с однотипными плакатами и лозунгами. И власть подозрительно вышла на контакт, изображая слышащее государство, разрешила митинг, депутаты переобулись.
Да, а почему только за возраст выхода на пенсию женщин пекутся? Мужчины что, не достойны? Хотя, глядя на гендерный состав дачных автобусов, складывается ощущение, что мужики и до пенсии не доживают. Процентов 70 дачников- бабушки, которые едут и пашут до глубокой старости. Не потому, что жисть заставила, а потому, что им это нравится, привыкли и есть силы. Так может не всё так плохо с возрастом ?
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 50
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 10:44
А вы беседовали с бабушками, что сделали сделали свои выводы? И работа на даче не идет в сравнение с обязательным выходом на работу и отсутствием времени сходить в поликлинику. И может уже хватит сравнивать мужчин и женщин. Многие мужчины лежат на диване когда бабушки на даче, не говоря уже об образе жизни некоторых которые они вели и почему вы их не видите в автобусе. Вы посмотрите на дачных участках сколько мужчин приезжают на машинах для того чтобы поработать на даче.
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