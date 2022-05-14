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≡ Невероятный матч с решающим голом на 102-й минуте выдали «Актобе» и «Тобол»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44235
Невероятный матч с решающим голом на 102-й минуте выдали «Актобе» и «Тобол»
Отправлено: 14.05.22 - 22:23
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Гости приехали в статусе фаворита, однако его оправдать на поле не сумели. Команды изначально играли с большой опаской, однако после удаления Армана Кенесова перед перерывом, казалось, что костанайцы свое не упустят.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Re: Невероятный матч с решающим голом на 102-й минуте выдали...
Отправлено: 14.05.22 - 22:23
#1
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Помню, раньше игра длилась 90 минут... :-P
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1302
Re: Невероятный матч с решающим голом на 102-й минуте выдали...
Отправлено: 15.05.22 - 08:03
#2
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Цитата:
Жерара Гоу принес победу

Жерар
Профайл
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