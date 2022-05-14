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yudjin:

Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!

Цитата:При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит