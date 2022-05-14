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≡ Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44235
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
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Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
#1
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Думаю, что снизят - возраст... :lol: :oops:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8498
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:25
#2
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Глядя на фото, вспоминаю, что в древности на похоронах были специально обученные женщины плакальщицы и вопленицы... они выполняли свою работу.
Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 21:53
#3
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Молодцы.
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости..
Хотя она никогда не работала в принципе..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 21:58
#4
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Цитата:
111:
Хотя она никогда не работала в принципе..

Да, то цветочки - сажает,
то Беш - варит... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
818
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 22:30
#5
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3027
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 23:28
#6
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Цитата:
drakon:
снизят - возраст



Тем более: - инициатора уже нет в политике - он теперь заслуженный пенсионер.
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7
* 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
50
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:11
#7
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Yudjin, Вы случайно не детдомовский? Хотя если и так, то у вас если не привито уважение к матерям, то хотя бы должно быть просто уважение к Женщинам. И от имени тех женщин , которые с вами рядом этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16424
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:25
#8
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Цитата:
yudjin:
Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!

При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16424
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:27
#9
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Цитата:
111:
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости.. Хотя она никогда не работала в принципе..

Хахаха :lol: она наверноегромче всех кричала "за снижение". Устала :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16424
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:28
#10
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Цитата:
71422:
этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,

А че министр Патамушта разве не должен никого благодарить? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3027
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 07:24
#11
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Цитата://Наша партия вас поддерживает и мы готовим документы,//

Эта же и партия, тогда она называлась по имени бывшего президента, была и ИНИЦИАТОРОМ поднятия пенсионного возраста.

Как это можно назвать: - ПЕРЕОДЕВАНИЕ на ходу.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1302
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 07:48
#12
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Цитата:
центральноазиадских

центральноазиатских
Цитата:
мамы и бабушки всё врем на работе

время.
Цитата:
Чтобы они не выживали, а а получали удовольствие

одна а лишняя.
Цитата:
Наша партия вас поддерживает и мы готовим документы

Пропущена запятая после "поддерживает". Есть вопросы и по другим предложениям, где просятся запятые.
Цитата:
 «Серебрянный возраст»

Серебряный с одной н.
Цитата:
 Митингующие записали видеообращения

Сколько видеообращений записали? Больше одного, что-ли?
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8498
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 08:49
#13
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Цитата:
71422:
должно быть просто уважение к Женщинам.

речь то не об уважении или не уважении, а о методах продвижения чьих-то идей. На вид это одни и те же люди, гастролирующие по городам и весям с однотипными плакатами и лозунгами. И власть подозрительно вышла на контакт, изображая слышащее государство, разрешила митинг, депутаты переобулись.
Да, а почему только за возраст выхода на пенсию женщин пекутся? Мужчины что, не достойны? Хотя, глядя на гендерный состав дачных автобусов, складывается ощущение, что мужики и до пенсии не доживают. Процентов 70 дачников- бабушки, которые едут и пашут до глубокой старости. Не потому, что жисть заставила, а потому, что им это нравится, привыкли и есть силы. Так может не всё так плохо с возрастом ?
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7
* 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
50
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 10:44
#14
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А вы беседовали с бабушками, что сделали сделали свои выводы? И работа на даче не идет в сравнение с обязательным выходом на работу и отсутствием времени сходить в поликлинику. И может уже хватит сравнивать мужчин и женщин. Многие мужчины лежат на диване когда бабушки на даче, не говоря уже об образе жизни некоторых которые они вели и почему вы их не видите в автобусе. Вы посмотрите на дачных участках сколько мужчин приезжают на машинах для того чтобы поработать на даче.
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