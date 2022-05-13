Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...

Отправлено: - 07:24

Вчера исполнители к соседке приезжали , последняя больше двести тысяч задолжала транспортного налогу и половину того ещё пени набежало. Бывший зять навесил и сбежал, давно не видели. Осталось бедняшке до пенсии два месяца, говорит - получу там с пенсионного фонда триста тысяч, отдам чтоб отстали, уже доставать начели...