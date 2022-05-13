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Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44235
Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
Отправлено: 13.05.22 - 16:18
Примечательно, что фирма внука Назарбаева, несмотря на победу в тендере более чем на Т9 млрд, с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12692
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 16:18
Крутой у нас был президент..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 827
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 18:35
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А давайте не уподобляться американцам - считаю, что писать: "9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета.
Как считаете?
Т9 028 671 600
Цитата:
более чем на Т9 млрд
Цитата:
в виде налогов лишь Т33 558 Источник:
А давайте не уподобляться американцам - считаю, что писать: "9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета.
Как считаете?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1227
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 19:45
9 млрд это 25 млн долларов по курсам того года. Что это за ПО за такую сумму?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24871
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 19:50
Цитата:
с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.
За 6 лет, заплатил налогов, аж 33 558 тенге...
с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.
За 6 лет, заплатил налогов, аж 33 558 тенге...
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 20:22
Цитата:
Ворд и эксель наверное
olegggon:
9 млрд это 25 млн долларов по курсам того года. Что это за ПО за такую сумму?
9 млрд это 25 млн долларов по курсам того года. Что это за ПО за такую сумму?
Ворд и эксель наверное
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 20:23
Цитата:
Для вашего менталитета подходит еще один памятник поставить за это
electro:
"9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета. Как считаете?
"9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета. Как считаете?
Для вашего менталитета подходит еще один памятник поставить за это
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12420
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 20:29
Цитата:
Самое смешное окажется что вы пишите из России)
И да подходит)
Как раз какого-нибудь Ростовскому гаишнику во дворец поместится
electro:
"9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета. Как считаете?
"9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета. Как считаете?
Самое смешное окажется что вы пишите из России)
И да подходит)
Как раз какого-нибудь Ростовскому гаишнику во дворец поместится
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 23:21
Камень в огород госдоходов закинули, каков будет ответ. Действительно, в чем заковыка, почему так мало налогов оплачено, где прокуроры и прочие ????
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 14.05.22 - 01:25
Цитата:
А че только щас заметили? Команды не было, или запретили замечать?))
Данная закупка была проведена еще в декабре 2019 года.
А че только щас заметили? Команды не было, или запретили замечать?))
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 962
Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
Отправлено: 14.05.22 - 09:40
Цитата:
Как те мыши трусливые,ещё и одно место вылизывали этому щеглу.
maxsaf:
А че только щас заметили
А че только щас заметили
Как те мыши трусливые,ещё и одно место вылизывали этому щеглу.
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 15.05.22 - 07:24
Вчера исполнители к соседке приезжали , последняя больше двести тысяч задолжала транспортного налогу и половину того ещё пени набежало. Бывший зять навесил и сбежал, давно не видели. Осталось бедняшке до пенсии два месяца, говорит - получу там с пенсионного фонда триста тысяч, отдам чтоб отстали, уже доставать начели...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3027
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 15.05.22 - 07:29
Цитата:
Вы как бывший ИП должны знать: - налоги платяться согласно заявленной вами итоговой декларации.
Они и не показывали в декларации все свои доходы, а сунутся к ним с проверкой в то время - и прокурорам и налоговикам - это значит подписать себе СМЕРТНЫЙ приговор.
сайлау курманов:
где прокуроры и прочие
где прокуроры и прочие
Вы как бывший ИП должны знать: - налоги платяться согласно заявленной вами итоговой декларации.
Они и не показывали в декларации все свои доходы, а сунутся к ним с проверкой в то время - и прокурорам и налоговикам - это значит подписать себе СМЕРТНЫЙ приговор.
-
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