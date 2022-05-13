Отправлено: - 20:37

111:

Ну именно он рассказал о воровстве, приводя какие то доказательства и он вдруг Фейк?

Цитата:Он же Украинский министр на госслужбе,тут уже без вариантов,надо либо обвинить врага во всех смертных грехах,либо ты сам станешь лютым врагом у себя на родине.