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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44233
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8634
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 20:37
#120
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Цитата:
111:
Ну именно он рассказал о воровстве, приводя какие то доказательства и он вдруг Фейк?

Он же Украинский министр на госслужбе,тут уже без вариантов,надо либо обвинить врага во всех смертных грехах,либо ты сам станешь лютым врагом у себя на родине.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 20:47
#121
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Цитата:
Добринцофф:
Он же Украинский министр на госслужбе,тут уже без вариантов,надо

Хорошо, нужно верить только Симоньян с Путиным..
Ну например как украинцы сами самоубиваются и никто их не трогает..
А этим сорока миллионам, нет..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1300
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 20:51
#122
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Цитата:
111:
Им россияне мост построили, чтоб они отступали..

А украинцы понтон не могут навести?
На русских всегда надеются?
Или только по асфальту отступают?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 20:54
#123
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Цитата:
serg kost:
украинцы понтон не могут навести?

Отступающие и бегущие украинцы, по которым стреляют в спину со всех сторон, строят мост, чтобы спасти железо..
Ты кого хочешь рассмешить?
На числа взгляни, когда вообще они отступили и когда железо появилось..
Наверно точно закинули туда сами украинцы..

[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 20:55]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
281
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 21:06
#124
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я смотрел сегодня российское телевидение, говорят наши доблестные войска...Ю одолели противника, А у меня вопрос? Кто противник, это те люди , которых ВВП говорил, что это один народ, а сейчас противник.? По телевидению говорят, неонацисты сопротивляются, как может целый народ быть неонацистами, я не знаю
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1300
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 21:09
#125
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Ты там был...
Значит всё видел
Молчу-молчу...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 21:09
#126
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Цитата:
saba:
как может целый народ быть неонацистами,

Ну теперь у нацистов отбирают зерно, овощи, коров режут и отправляют на продажу..
Вот оказывается что такое нацификация..
Борьба с мировым кризисом, заисчет их..

[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 21:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 21:10
#127
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Цитата:
serg kost:
Ты там был...

Мы вместе там были..
Да, вспомнил, украинцы отступали так быстро, что пошли в соседний супермаркет в магазине у дома, купили пантонный мост, потом поехали опять отступать, построили значит мост, пока строили, их догнали и разбили..
А в это время строилось еще рядом 7 мостов.
Но строили их российские войска!
Наверно надо было в аренду мост взять!

Не знал что украинцы по дороге где то находят мосты, и еще воюют, не отпуская их из рук, прикрываясь мостами как щитами во времена Спарты
Спартанцы!

[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 21:30]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1300
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 22:58
#128
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Цитата:
111:
Да, вспомнил, украинцы отступали так быстро, что пошли в соседний супермаркет в магазине у дома, купили пантонный мост

Прикинь, российская армия тоже в украинском супермаркете мосты покупает:


Здесь подробнее про понтоны:

Я на учениях вживую видел. Красиво работают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3024
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 23:04
#129
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Цитата:
гражданин СССР:
И Мертвое море убил..


Ему теперь осталось НАПАСТЬ войной на Китай, пардон провести СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ, из-за геноцида мусульман в Уйгуро-Синьзянском Автономном Округе, в рамках обьявленной ИМ борьбы против всемирной НАЦИФИКАЦИИ и ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ. Он же президент не только русских в России, но и президент проживающих там мусульман России и ему нужно беречь и сохранять не только его РУССКИЙ мир на Донбассе, но и МУСУЛЬМАНСКИЙ мир страны России (мусульмане - тоже граждане России и вправе требовать от Путина защиты мусульманского мира во всём мире).
Путин со своими БЕЗДАРНЫМИ и ВОРОВАТЫМИ генералами - загнал сам себя в угол и теперь развязанная им война в Украине - это убийство как и украинцев так и россиян, - это ИМИДЖЕВАЯ война для сохранения своего имиджа "крутого" президента и "непадения" своего пресловутого рейтинга.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1014
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 15.05.22 - 05:32
#130
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Цитата:
ACROS:

Все люди делятся на две категории - одни адекватные, а ДРУГИЕ мнят себя ВЕЛИКИМИ стратегами и прорицателями

[Исправлено: гражданин СССР, 15.05.2022 - 05:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16422
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 15.05.22 - 05:56
#131
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Цитата:
ACROS:
провести СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ, из-за геноцида мусульман в Уйгуро-Синьзянском Автономном Округе

А зачем тогда ООН нужна? :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16422
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 15.05.22 - 06:07
#132
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Добро пожаловать в НАТО :lol:
Цитата:
Компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской «Интер РАО») приостановила поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом говорится в заявлении финской электросетевой компании Fingrid.
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