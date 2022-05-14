Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44233
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что снизят - возраст... :lol: :oops:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8495
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на фото, вспоминаю, что в древности на похоронах были специально обученные женщины плакальщицы и вопленицы... они выполняли свою работу.
Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 21:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы.
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24871
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 21:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хотя она никогда не работала в принципе..

Да, то цветочки - сажает,
то Беш - варит... :lol: ;-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
818
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 22:30
#5
Комментарий проходит проверку.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3024
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 23:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
снизят - возраст



Тем более: - инициатора уже нет в политике - он теперь заслуженный пенсионер.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
49
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yudjin, Вы случайно не детдомовский? Хотя если и так, то у вас если не привито уважение к матерям, то хотя бы должно быть просто уважение к Женщинам. И от имени тех женщин , которые с вами рядом этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16420
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!

При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16420
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:27
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости.. Хотя она никогда не работала в принципе..

Хахаха :lol: она наверноегромче всех кричала "за снижение". Устала :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16420
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:28
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
71422:
этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,

А че министр Патамушта разве не должен никого благодарить? :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS