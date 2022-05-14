Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44233
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.
Читать новость
Читать новость
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:22
Думаю, что снизят - возраст...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8495
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 20:25
Глядя на фото, вспоминаю, что в древности на похоронах были специально обученные женщины плакальщицы и вопленицы... они выполняли свою работу.
Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12692
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 21:53
Молодцы.
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 21:58
Цитата:
Да, то цветочки - сажает,
то Беш - варит...
111:
Хотя она никогда не работала в принципе..
Хотя она никогда не работала в принципе..
Да, то цветочки - сажает,
то Беш - варит...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 818
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 14.05.22 - 22:30
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3024
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 14.05.22 - 23:28
Цитата:
Тем более: - инициатора уже нет в политике - он теперь заслуженный пенсионер.
drakon:
снизят - возраст
снизят - возраст
Тем более: - инициатора уже нет в политике - он теперь заслуженный пенсионер.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 49
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:11
Yudjin, Вы случайно не детдомовский? Хотя если и так, то у вас если не привито уважение к матерям, то хотя бы должно быть просто уважение к Женщинам. И от имени тех женщин , которые с вами рядом этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
Требования митингующих за снижение пенсионного возраста поддержали депутаты облмаслихата в Костанае
Отправлено: 15.05.22 - 00:25
Цитата:
При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит
yudjin:
Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!
При таком огромном количестве народу это не обязательно. Ежедневно поступают куча обращений за разрешением на проведение митингов как за повышение, так и за понижение. Просто берешь наиболее удобное власти обращение на данный момент и даешь разрешение. Профит
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:27
Цитата:
Хахаха она наверноегромче всех кричала "за снижение". Устала
111:
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости.. Хотя она никогда не работала в принципе..
Может благодаря им, моя не будет пахать на старости.. Хотя она никогда не работала в принципе..
Хахаха она наверноегромче всех кричала "за снижение". Устала
Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...
Отправлено: 15.05.22 - 00:28
Цитата:
А че министр Патамушта разве не должен никого благодарить?
71422:
этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
этим женщинам Вы должны сказать спасибо, потому что благодаря им у ваших женщин появилась надежда, хотя и призрачная, уйти раньше на пенсию,
А че министр Патамушта разве не должен никого благодарить?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать