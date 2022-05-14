Отправлено: - 11:24





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45506 Нас ставят в один ряд с крупными сетевыми аптекамиИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45506 Разделить мелкий бизнес с крупным (причем автоматически, а иначе это еще одна лазейка коррупционерам) и дать возможность функционировать каждому - вот объективные задачи современной фармацииИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45506 Уйдут качественные специалисты, закроются мелкие совестливые аптечки, кто от этого выиграет? Точно не население.Источник:

[Исправлено: Добринцофф, 14.05.2022 - 18:02]

Цитата:Небольшой магазин у дома платит за алкогольную лицензию столько же ,сколько и сетевой супермаркет и всем пофигу.Цитата:Да ну,а я думал, что задачи современной фармации-это обеспечение населения лекарственными препаратами по адекватным ценам.Цитата:Всё недолго музыка играла,в январе у О.Ведлер по соседству открылись конкуренты,а уже в мае начались разговоры о закрытие аптеки.Ольга Ивановна не переживайте вы так,закроете аптеку,зато отдадите всю себя делу борьбы за природное время!Кстати я сначала глазам не поверил ,когда вчера прочитал печатную версию этой статьи,столько букав и ни слова про время,сегодня прочитал ещё раз ,так и есть,кому нафик нужно это время когда на первом месте бизнес.