Нет, речь не о скоте на калифорнийском ранчо и не об африканском сафари. Речь о мелком аптечном бизнесе. В последние годы его гоняют, как зайца, в лабиринте новых законодательных норм и актов, без которых якобы ну никак невозможно в современном Казахстане. Читать новость
Всё недолго музыка играла,в январе у О.Ведлер по соседству открылись конкуренты,а уже в мае начались разговоры о закрытие аптеки. Ольга Ивановна не переживайте вы так,закроете аптеку,зато отдадите всю себя делу борьбы за природное время! Кстати я сначала глазам не поверил ,когда вчера прочитал печатную версию этой статьи,столько букав и ни слова про время,сегодня прочитал ещё раз ,так и есть,кому нафик нужно это время когда на первом месте бизнес.
Надо искать там, кому это выгодно? Разумеется держатели супермаркетов, разные сети аптек и крупных производителей принадлежат не аульным бишара, их хозяева чиновники и депутаты, под видом борьбы они ставят равные условия для всех желающих
сайлау курманов: Надо искать там, кому это выгодно?
Государству выгодно, чтобы люди болели. Оно вместо здравоохранения занимается предоставлением медицинских услуг. Понимаете разницу? Здравоохранение предусматривает госвложения в медицину. Медицинские услуги предусматривают поступление налогов в казну от медицинского бизнеса. В том числе - от продажи лекарств. Всё просто.
Говорите вещи своими именами. Государству не выгодно больное население, возможно там затесались чиновники которые имеют бизнес интерес, тогда как их называть - диверсанты, враги народа или просто приживалы...
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