Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями. Читать новость
Отступающие и бегущие украинцы, по которым стреляют в спину со всех сторон, строят мост, чтобы спасти железо.. Ты кого хочешь рассмешить? На числа взгляни, когда вообще они отступили и когда железо появилось.. Наверно точно закинули туда сами украинцы..
я смотрел сегодня российское телевидение, говорят наши доблестные войска...Ю одолели противника, А у меня вопрос? Кто противник, это те люди , которых ВВП говорил, что это один народ, а сейчас противник.? По телевидению говорят, неонацисты сопротивляются, как может целый народ быть неонацистами, я не знаю
Мы вместе там были.. Да, вспомнил, украинцы отступали так быстро, что пошли в соседний супермаркет в магазине у дома, купили пантонный мост, потом поехали опять отступать, построили значит мост, пока строили, их догнали и разбили.. А в это время строилось еще рядом 7 мостов. Но строили их российские войска! Наверно надо было в аренду мост взять!
Не знал что украинцы по дороге где то находят мосты, и еще воюют, не отпуская их из рук, прикрываясь мостами как щитами во времена Спарты Спартанцы!
Ему теперь осталось НАПАСТЬ войной на Китай, пардон провести СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ, из-за геноцида мусульман в Уйгуро-Синьзянском Автономном Округе, в рамках обьявленной ИМ борьбы против всемирной НАЦИФИКАЦИИ и ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ. Он же президент не только русских в России, но и президент проживающих там мусульман России и ему нужно беречь и сохранять не только его РУССКИЙ мир на Донбассе, но и МУСУЛЬМАНСКИЙ мир страны России (мусульмане - тоже граждане России и вправе требовать от Путина защиты мусульманского мира во всём мире). Путин со своими БЕЗДАРНЫМИ и ВОРОВАТЫМИ генералами - загнал сам себя в угол и теперь развязанная им война в Украине - это убийство как и украинцев так и россиян, - это ИМИДЖЕВАЯ война для сохранения своего имиджа "крутого" президента и "непадения" своего пресловутого рейтинга.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать