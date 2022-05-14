Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • З-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44233
Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 11:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, речь не о скоте на калифорнийском ранчо и не об африканском сафари. Речь о мелком аптечном бизнесе. В последние годы его гоняют, как зайца, в лабиринте новых законодательных норм и актов, без которых якобы ну никак невозможно в современном Казахстане.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8634
Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 11:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нас ставят в один ряд с крупными сетевыми аптеками

Источник:

Небольшой магазин у дома платит за алкогольную лицензию столько же ,сколько и сетевой супермаркет и всем пофигу.

Цитата:
Разделить мелкий бизнес с крупным (причем автоматически, а иначе это еще одна лазейка коррупционерам) и дать возможность функционировать каждому - вот объективные задачи современной фармации

Источник:

Да ну,а я думал, что задачи современной фармации-это обеспечение населения лекарственными препаратами по адекватным ценам.

Цитата:
Уйдут качественные специалисты, закроются мелкие совестливые аптечки, кто от этого выиграет? Точно не население.

Источник:

Всё недолго музыка играла,в январе у О.Ведлер по соседству открылись конкуренты,а уже в мае начались разговоры о закрытие аптеки.
Ольга Ивановна не переживайте вы так,закроете аптеку,зато отдадите всю себя делу борьбы за природное время! :lol:
Кстати я сначала глазам не поверил ,когда вчера прочитал печатную версию этой статьи,столько букав и ни слова про время,сегодня прочитал ещё раз ,так и есть,кому нафик нужно это время когда на первом месте бизнес.

[Исправлено: Добринцофф, 14.05.2022 - 18:02]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12420
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 11:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если брать во внимание что автор статьи главный поборник перевода времени в области без которого якобы у нас тут все болеют, то вся информация об аптечном конфликте воспринимается со скепсисом
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
238
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 12:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила должны быть одинаковыми для всех. Иначе как? Мелким аптекам можно будет торговать контрафактом и не проходить валидацию? Не все владельцы "совестливые"
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5251
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 12:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо искать там, кому это выгодно? Разумеется держатели супермаркетов, разные сети аптек и крупных производителей принадлежат не аульным бишара, их хозяева чиновники и депутаты, под видом борьбы они ставят равные условия для всех желающих
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12692
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 12:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Время?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
366
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 21:09
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Надо искать там, кому это выгодно?

Государству выгодно, чтобы люди болели. Оно вместо здравоохранения занимается предоставлением медицинских услуг. Понимаете разницу?
Здравоохранение предусматривает госвложения в медицину.
Медицинские услуги предусматривают поступление налогов в казну от медицинского бизнеса. В том числе - от продажи лекарств.
Всё просто.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5251
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 22:07
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорите вещи своими именами. Государству не выгодно больное население, возможно там затесались чиновники которые имеют бизнес интерес, тогда как их называть - диверсанты, враги народа или просто приживалы...
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3024
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Загоняй и подсекай
Отправлено: 14.05.22 - 23:22
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
вещи своими именами.


Бывший президент

Цитата:
сайлау курманов:
там затесались чиновники которые имеют бизнес интерес,


Родственники бывшего президента: - дочери, внуки, племянники, сваты, одноклассники, дети одноклассников, односельчане - они имели и ИМЕЮТ страну своими бизнес интересами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS