Re: Требования митингующих за снижение пенсионного возраста...

Отправлено: - 20:25

Глядя на фото, вспоминаю, что в древности на похоронах были специально обученные женщины плакальщицы и вопленицы... они выполняли свою работу.

Любой разрешенный митинг в Казахстане теперь выглядит практически одинаково... будь то за пенсионный возраст, появление Тургайской области или даже подстрекаемый аблязовым. Надо сколотить такую группу апаек в белых платочках, которые будут ездить по стране с плакатами, выполненными одной рукой и требовать, требовать, требовать!