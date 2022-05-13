Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями. Читать новость
111: У меня попросили факты, я дал факты тех людей, тех СМИ, официальных лиц, которые там находятся непосредственно..
С чего ты взял что они там находятся? ты там сам был видел своими глазами как российские военные забирают зерно? Цитата:
111: О правдивости я не говорю, спутников, фото, доказательств..
Я вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать?Также как и по твоим ссылкам на которых по дороге едут камазы,ну и что с этого? В Кустанае то же по дорогам грузовики едут,так что они все ворованное зерно везут с Украины?
Хотя.. Украина питалась бы этим год. Это 40 миллионов человек.. Да, оно поможет пережить как то России один год.. Много это или мало, если кризис будет идти года три? Ну я скажу что вполне хорошо.. А вот логистика, коридоры и тд, останутся на столетия.. То, чего обязательно добьется Путин. В него я верю!
Добринцофф: чего ты взял что они там находятся? ты там сам был видел своими глазами как
Я читаю СМИ, которые доказали это. Ну тебя тоже там не было, докажи обратное.. Цитата:
Добринцофф: вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать
Ну наверно это специалисты смотрят, не я.. Иначе докажи обратное.. Ну не верю я уже вашим - Мать украинка расстреляла своего ребенка, чтобы доказать что русские освободители плохие! Как то уже не проходит..
111: Да, оно поможет пережить как то России один год..
А что в России,зерно больше нельзя выращивать? Что случилось? Всё время выращивали и не только для себя,а ещё и торговали по всему миру,а теперь только ворованное будут кушать,а как закончиться ,лапу сосать?
Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут. Да потому что отхватит все коридоры, которые в будущем ему принесут сотни миллиардов евро.. Эти несчастные три корабля с ворованным зерном, так, валюту какую урвать, пережить годик другой.. Опустим эту мелочь..
Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что это они разбомбили российские войска,а Россия наоборот,а на видео не понятно люди бегут ,танки горят и что кому верить? Так это видео с дрона,а ты приводишь доказательства фото со спутника,кто там чего разберёт кто это был украинцы или Россияне?
Добринцофф: что в России,зерно больше нельзя выращивать? Что случилось?
Это война брат. Жестокая и безпощадная. Отобрать у украинского народа зерно надо прежде всего потому, чтоб он не жил, бежал от голода.. Ну и как вариант просто сжечь.. Чтоб это ничего не досталось нацистам, или народу, их представляющему..
111: Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут.
Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,Германия уже не та,всё дорого,з\п не поднимают. Есть даже родственники,которые уже реально собрались с Германии вернуться,жена хотела в Казахстан,но муж у неё россиянин в Тюмень вроде собрались.
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