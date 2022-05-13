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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8630
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 18:56
#90
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Цитата:
111:
У меня попросили факты, я дал факты тех людей, тех СМИ, официальных лиц, которые там находятся непосредственно..

С чего ты взял что они там находятся?
ты там сам был видел своими глазами как российские военные забирают зерно?
Цитата:
111:
О правдивости я не говорю, спутников, фото, доказательств..

Я вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать?Также как и по твоим ссылкам на которых по дороге едут камазы,ну и что с этого?
В Кустанае то же по дорогам грузовики едут,так что они все ворованное зерно везут с Украины?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 18:57
#91
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Хотя..
Украина питалась бы этим год.
Это 40 миллионов человек..
Да, оно поможет пережить как то России один год..
Много это или мало, если кризис будет идти года три?
Ну я скажу что вполне хорошо..
А вот логистика, коридоры и тд, останутся на столетия..
То, чего обязательно добьется Путин.
В него я верю!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:01
#92
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Цитата:
Добринцофф:
чего ты взял что они там находятся? ты там сам был видел своими глазами как

Я читаю СМИ, которые доказали это.
Ну тебя тоже там не было, докажи обратное..
Цитата:
Добринцофф:
вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать

Ну наверно это специалисты смотрят, не я..
Иначе докажи обратное..
Ну не верю я уже вашим - Мать украинка расстреляла своего ребенка, чтобы доказать что русские освободители плохие!
Как то уже не проходит..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8630
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:02
#93
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Цитата:
111:
Да, оно поможет пережить как то России один год..

А что в России,зерно больше нельзя выращивать?
Что случилось?
Всё время выращивали и не только для себя,а ещё и торговали по всему миру,а теперь только ворованное будут кушать,а как закончиться ,лапу сосать?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8630
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:03
#94
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Цитата:
111:
Я читаю СМИ, которые доказали это.

Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:04
#95
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Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут.
Да потому что отхватит все коридоры, которые в будущем ему принесут сотни миллиардов евро..
Эти несчастные три корабля с ворованным зерном, так, валюту какую урвать, пережить годик другой..
Опустим эту мелочь..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8630
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:08
#96
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Цитата:
111:
Ну наверно это специалисты смотрят, не я.

Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что это они разбомбили российские войска,а Россия наоборот,а на видео не понятно люди бегут ,танки горят и что кому верить?
Так это видео с дрона,а ты приводишь доказательства фото со спутника,кто там чего разберёт кто это был украинцы или Россияне?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:09
#97
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Цитата:
Добринцофф:
что в России,зерно больше нельзя выращивать? Что случилось?

Это война брат.
Жестокая и безпощадная.
Отобрать у украинского народа зерно надо прежде всего потому, чтоб он не жил, бежал от голода..
Ну и как вариант просто сжечь..
Чтоб это ничего не досталось нацистам, или народу, их представляющему..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:10
#98
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Цитата:
Добринцофф:
Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что

Уже доказано и Подоляка доказал и военкор российский, разбиты именно российские батальоны..
Подоляка который российский патриот, блогер.

[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 19:11]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:12
#99
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Между прочим у Подоляки у одного карты боевых действий профессиональные можно сказать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:15
#100
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Цитата:
Добринцофф:
доказывал,обыкновенные рассказы,я

Ну во первых там есть имена.
Найди их в жизни, опроси.
Это так сложно для журналистов России?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:16
#101
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Они там на тв миллионами евро получают, обзывая всех и вся.
Вот пусть хотя бы найдут этих людей и расследуют.
Оторвут свои зады от многочисленных ток шоу..
Верно я говорю?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8630
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:18
#102
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Цитата:
111:
Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут.

Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,Германия уже не та,всё дорого,з\п не поднимают.
Есть даже родственники,которые уже реально собрались с Германии вернуться,жена хотела в Казахстан,но муж у неё россиянин в Тюмень вроде собрались.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12674
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:22
#103
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Цитата:
Добринцофф:
Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,

Хм..
Вот когда будут получать как мы, по 200 ойро, тогда поверю..
Что плачут.
А пока там у них средняя какпя, 2000 или 3000?

[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 19:23]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1013
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:24
#104
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Для УМНЫХ людей. Американский военный эксперт Скотт Риттер о специальной военной операции
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