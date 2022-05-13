Отправлено: - 18:56

111:

У меня попросили факты, я дал факты тех людей, тех СМИ, официальных лиц, которые там находятся непосредственно..

111:

О правдивости я не говорю, спутников, фото, доказательств..

Цитата:С чего ты взял что они там находятся?ты там сам был видел своими глазами как российские военные забирают зерно?Цитата:Я вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать?Также как и по твоим ссылкам на которых по дороге едут камазы,ну и что с этого?В Кустанае то же по дорогам грузовики едут,так что они все ворованное зерно везут с Украины?