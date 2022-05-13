Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
Читать новость
Читать новость
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 18:56
Цитата:
С чего ты взял что они там находятся?
ты там сам был видел своими глазами как российские военные забирают зерно?
Цитата:
Я вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать?Также как и по твоим ссылкам на которых по дороге едут камазы,ну и что с этого?
В Кустанае то же по дорогам грузовики едут,так что они все ворованное зерно везут с Украины?
111:
У меня попросили факты, я дал факты тех людей, тех СМИ, официальных лиц, которые там находятся непосредственно..
У меня попросили факты, я дал факты тех людей, тех СМИ, официальных лиц, которые там находятся непосредственно..
С чего ты взял что они там находятся?
ты там сам был видел своими глазами как российские военные забирают зерно?
Цитата:
111:
О правдивости я не говорю, спутников, фото, доказательств..
О правдивости я не говорю, спутников, фото, доказательств..
Я вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать?Также как и по твоим ссылкам на которых по дороге едут камазы,ну и что с этого?
В Кустанае то же по дорогам грузовики едут,так что они все ворованное зерно везут с Украины?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 18:57
Хотя..
Украина питалась бы этим год.
Это 40 миллионов человек..
Да, оно поможет пережить как то России один год..
Много это или мало, если кризис будет идти года три?
Ну я скажу что вполне хорошо..
А вот логистика, коридоры и тд, останутся на столетия..
То, чего обязательно добьется Путин.
В него я верю!
Украина питалась бы этим год.
Это 40 миллионов человек..
Да, оно поможет пережить как то России один год..
Много это или мало, если кризис будет идти года три?
Ну я скажу что вполне хорошо..
А вот логистика, коридоры и тд, останутся на столетия..
То, чего обязательно добьется Путин.
В него я верю!
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:01
Цитата:
Я читаю СМИ, которые доказали это.
Ну тебя тоже там не было, докажи обратное..
Цитата:
Ну наверно это специалисты смотрят, не я..
Иначе докажи обратное..
Ну не верю я уже вашим - Мать украинка расстреляла своего ребенка, чтобы доказать что русские освободители плохие!
Как то уже не проходит..
Добринцофф:
чего ты взял что они там находятся? ты там сам был видел своими глазами как
чего ты взял что они там находятся? ты там сам был видел своими глазами как
Я читаю СМИ, которые доказали это.
Ну тебя тоже там не было, докажи обратное..
Цитата:
Добринцофф:
вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать
вот не пойму как на фото со спутника можно что то доказать
Ну наверно это специалисты смотрят, не я..
Иначе докажи обратное..
Ну не верю я уже вашим - Мать украинка расстреляла своего ребенка, чтобы доказать что русские освободители плохие!
Как то уже не проходит..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:02
Цитата:
А что в России,зерно больше нельзя выращивать?
Что случилось?
Всё время выращивали и не только для себя,а ещё и торговали по всему миру,а теперь только ворованное будут кушать,а как закончиться ,лапу сосать?
111:
Да, оно поможет пережить как то России один год..
Да, оно поможет пережить как то России один год..
А что в России,зерно больше нельзя выращивать?
Что случилось?
Всё время выращивали и не только для себя,а ещё и торговали по всему миру,а теперь только ворованное будут кушать,а как закончиться ,лапу сосать?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:03
Цитата:
Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.
111:
Я читаю СМИ, которые доказали это.
Я читаю СМИ, которые доказали это.
Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:04
Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут.
Да потому что отхватит все коридоры, которые в будущем ему принесут сотни миллиардов евро..
Эти несчастные три корабля с ворованным зерном, так, валюту какую урвать, пережить годик другой..
Опустим эту мелочь..
Да потому что отхватит все коридоры, которые в будущем ему принесут сотни миллиардов евро..
Эти несчастные три корабля с ворованным зерном, так, валюту какую урвать, пережить годик другой..
Опустим эту мелочь..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:08
Цитата:
Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что это они разбомбили российские войска,а Россия наоборот,а на видео не понятно люди бегут ,танки горят и что кому верить?
Так это видео с дрона,а ты приводишь доказательства фото со спутника,кто там чего разберёт кто это был украинцы или Россияне?
111:
Ну наверно это специалисты смотрят, не я.
Ну наверно это специалисты смотрят, не я.
Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что это они разбомбили российские войска,а Россия наоборот,а на видео не понятно люди бегут ,танки горят и что кому верить?
Так это видео с дрона,а ты приводишь доказательства фото со спутника,кто там чего разберёт кто это был украинцы или Россияне?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:09
Цитата:
Это война брат.
Жестокая и безпощадная.
Отобрать у украинского народа зерно надо прежде всего потому, чтоб он не жил, бежал от голода..
Ну и как вариант просто сжечь..
Чтоб это ничего не досталось нацистам, или народу, их представляющему..
Добринцофф:
что в России,зерно больше нельзя выращивать? Что случилось?
что в России,зерно больше нельзя выращивать? Что случилось?
Это война брат.
Жестокая и безпощадная.
Отобрать у украинского народа зерно надо прежде всего потому, чтоб он не жил, бежал от голода..
Ну и как вариант просто сжечь..
Чтоб это ничего не досталось нацистам, или народу, их представляющему..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:10
Цитата:
Уже доказано и Подоляка доказал и военкор российский, разбиты именно российские батальоны..
Подоляка который российский патриот, блогер.
[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 19:11]
Добринцофф:
Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что
Так показывали с дронов видео ,кадры как взрывают мост и военную технику,только Украина сказала ,что
Уже доказано и Подоляка доказал и военкор российский, разбиты именно российские батальоны..
Подоляка который российский патриот, блогер.
[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 19:11]
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:12
Между прочим у Подоляки у одного карты боевых действий профессиональные можно сказать..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:15
Цитата:
Ну во первых там есть имена.
Найди их в жизни, опроси.
Это так сложно для журналистов России?
Добринцофф:
доказывал,обыкновенные рассказы,я
доказывал,обыкновенные рассказы,я
Ну во первых там есть имена.
Найди их в жизни, опроси.
Это так сложно для журналистов России?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:16
Они там на тв миллионами евро получают, обзывая всех и вся.
Вот пусть хотя бы найдут этих людей и расследуют.
Оторвут свои зады от многочисленных ток шоу..
Верно я говорю?
Вот пусть хотя бы найдут этих людей и расследуют.
Оторвут свои зады от многочисленных ток шоу..
Верно я говорю?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:18
Цитата:
Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,Германия уже не та,всё дорого,з\п не поднимают.
Есть даже родственники,которые уже реально собрались с Германии вернуться,жена хотела в Казахстан,но муж у неё россиянин в Тюмень вроде собрались.
111:
Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут.
Но вопрос о кризисе, почему Путин чуть ли не плачет, говоря что они его успешно пройдут.
Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,Германия уже не та,всё дорого,з\п не поднимают.
Есть даже родственники,которые уже реально собрались с Германии вернуться,жена хотела в Казахстан,но муж у неё россиянин в Тюмень вроде собрались.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 19:22
Цитата:
Хм..
Вот когда будут получать как мы, по 200 ойро, тогда поверю..
Что плачут.
А пока там у них средняя какпя, 2000 или 3000?
[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 19:23]
Добринцофф:
Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,
Не знаю плачет Путин или нет,а вот немцы звонят и плачут,
Хм..
Вот когда будут получать как мы, по 200 ойро, тогда поверю..
Что плачут.
А пока там у них средняя какпя, 2000 или 3000?
[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 19:23]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 76
|Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР, 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать