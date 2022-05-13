Отправлено: - 16:32

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И ты и я, черпаем информацию из интернета.. Кстати вот о вывозе 400 тысяч тонн.. Ну там говорят о воровстве..

Цитата:Говорят!! Ключевое слово. Кто-то что-то сказал. А ты это тут преподносишь как факт. Распространяешь не проверенную лживую информацию.