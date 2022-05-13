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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1012
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:32
#75
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Цитата:
111:
И ты и я, черпаем информацию из интернета.. Кстати вот о вывозе 400 тысяч тонн.. Ну там говорят о воровстве..

Говорят!! Ключевое слово. Кто-то что-то сказал. А ты это тут преподносишь как факт. Распространяешь не проверенную лживую информацию.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1012
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:36
#76
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Цитата:
111:
Думаю о курях, телевизорах, коврах в БТРах, говорить уже не стану.. Вот так готовится к кризису Путин.. Конечно, за счет Украины..

:lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:36
#77
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Цитата:
гражданин СССР:
Кто-то что-то сказал. А ты

Официальные лица Украины..
Которые заметь там живут, работают и видят весь этот беспредел.
Ведь Симонян или Кеосанян там не были.
Да, Соловьев сделал сэлфи для прикола, но пробыл там ровно пять минут..
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1012
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:37
#78
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Цитата:
таноми52:
Шедевр убожества мысли!

Поддерживаю Вас :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:40
#79
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Цитата:
гражданин СССР:
Распространяешь не проверенную лживую информацию.

Кстати кто проверяет?
Ты?
И каким образом?
Есть спутниковые снимки, есть рассказы очевидцев, есть данные о том, сколько всего осталось там и зерна и металлов и станков европейского качества..
Думаешь все стоит на месте нетронутое?
Или можешь это доказать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:43
#80
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Вот про уголь и оборудование..



Как все начиналось по видимому..
Тот кризис Россия хоошо пережила
Теперь опять блин кризис и опять приходится .

[Исправлено: 111, 14.05.2022 - 16:45]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1012
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:45
#81
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Когда Всевышний хочет наказать человека, он лишает его разума...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:55
#82
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Вот рассказы очевидцев, народа так сказать..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 17:00
#83
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Всё?
Факты надеюсь устроили?
Ну в газете, которая принадлежит медиагруппе Кабаевой, в Известия по моему назвали на очередные доказательства Фейком..
Ну все как обычно..
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Страница 6 из 6«1...456
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