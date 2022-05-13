Отправлено: - 15:12

111:

О том, что делать для них нужно будет значительно больше.. А для этого нужно больше ресурсов,

Сколько миллиардов? А долги откуда? Про дороги спроси гугл. Устанешь удивляться.Цитата:Больше, чем Украина делала? Она же богатая, а делала меньше России? Тут согласен. Крым до сих пор не могут в порядок привести. Уже бешеные деньги туда влили, и ещё больше нужно будет...