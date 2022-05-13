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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:57
#60
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Вообще война на Украине, это война бизнеса меж собой по взрослому..
Просто для отвода глаз говорят о нацификации, ее о чем то, о Нато и тд тп..
Кто владеет Украиной и Белоруссией, владеет всеми потоками, всец логистикой, всеми коридорами Азия Ойропа..
Огромные деньги..
И потому Путин спокоен как никогда .
За счет Украины думает владеть этими потоками и считать сотни миллиардов ойро..
Конечно кризис ему не страшен..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:02
#61
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Вот как то Молдавия..
Надо на карту посмотреть.
Приднестровцы за счет контрабанд ведь тоже делают огромнейшие бабки..
Хотя казалось бы, Приднестровье бедная республика или как ее там..
Но делают на логистике так же миллиарды ойро..
Дорог там нет..
Бедная она или богатая?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1295
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:12
#62
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Сколько миллиардов? А долги откуда? Про дороги спроси гугл. Устанешь удивляться.Цитата:
111:
О том, что делать для них нужно будет значительно больше.. А для этого нужно больше ресурсов,

Больше, чем Украина делала? Она же богатая, а делала меньше России? Тут согласен. Крым до сих пор не могут в порядок привести. Уже бешеные деньги туда влили, и ещё больше нужно будет...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:15
#63
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Цитата:
serg kost:
Больше, чем Украина делала? Она же богатая, а делала меньше России? Тут согласен. Крым до сих пор не могут

Хм..
Ты опять не понял?
Почему я у тебя спросил про Казахстан и привел в пример Приднестровье?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1295
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:16
#64
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Цитата:
111:
Приднестровцы за счет контрабанд ведь тоже делают огромнейшие бабки..

Половина приднестровцев ездят в Молдавию работать. Каждый день часами на погранпереходах стоят.
А Тираспольская ТЭС снабжает электроэнергией половину Молдавии.
Из-за Приднестровья Молдавию до сих пор не отключили от газа за долги.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1295
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:17
#65
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Цитата:
111:

Ты не понял.
Казахстан богатеет за счёт контрабанды?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:18
#66
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Цитата:
serg kost:
Половина приднестровцев ездят в Молдавию

Хм.
Суть того, что я сказал не в этом.
Давай опустим слово народ и весь этот фарс..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:18
#67
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Цитата:
serg kost:
Казахстан богатеет за счёт контрабанды?

Хех..
Вот ты не смотришь дальше, хоть немного..
Казахстан богатая страна?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:21
#68
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Простой казалось бы вопрос, но какое отношение пример Казахстана имеет к Украине..
Да уж..
В том то и дело, что это кому то покажется абсурдом, кто не может логически выстроить цепочку..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:23
#69
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А теперь уважаемые знатоки помощь зала..
- Казахстан богатая страна, да, или нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 15:59
#70
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Цитата:
гражданин СССР:
Факты есть

Факты..
Что это такое, личное наблюдение?
Типа мы там вчера лично сидели, ты не видел как вывозили, я видел..
И ты и я, черпаем информацию из интернета..
Кстати вот о вывозе 400 тысяч тонн..
Ну там говорят о воровстве..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:02
#71
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Я то еще скромно написал, о сотнях тонн..
А оно воон оно как, сотни тысяч и только зерно..
Ну конечно, за счет Украины..
Там не только людей нацифицируют, а и зерно национализируют.
В карман олигархам..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:07
#72
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Вот кстати о масле, овощах и сельхозтехнике..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:11
#73
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Тут на каких кораблях вывозится ворованное..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12660
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 16:26
#74
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Думаю о курях, телевизорах, коврах в БТРах, говорить уже не стану..
Вот так готовится к кризису Путин..
Конечно, за счет Украины..
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