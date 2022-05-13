Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями. Читать новость
Вообще война на Украине, это война бизнеса меж собой по взрослому.. Просто для отвода глаз говорят о нацификации, ее о чем то, о Нато и тд тп.. Кто владеет Украиной и Белоруссией, владеет всеми потоками, всец логистикой, всеми коридорами Азия Ойропа.. Огромные деньги.. И потому Путин спокоен как никогда . За счет Украины думает владеть этими потоками и считать сотни миллиардов ойро.. Конечно кризис ему не страшен..
Вот как то Молдавия.. Надо на карту посмотреть. Приднестровцы за счет контрабанд ведь тоже делают огромнейшие бабки.. Хотя казалось бы, Приднестровье бедная республика или как ее там.. Но делают на логистике так же миллиарды ойро.. Дорог там нет.. Бедная она или богатая?
111: Приднестровцы за счет контрабанд ведь тоже делают огромнейшие бабки..
Половина приднестровцев ездят в Молдавию работать. Каждый день часами на погранпереходах стоят. А Тираспольская ТЭС снабжает электроэнергией половину Молдавии. Из-за Приднестровья Молдавию до сих пор не отключили от газа за долги.
Факты.. Что это такое, личное наблюдение? Типа мы там вчера лично сидели, ты не видел как вывозили, я видел.. И ты и я, черпаем информацию из интернета.. Кстати вот о вывозе 400 тысяч тонн.. Ну там говорят о воровстве..
Я то еще скромно написал, о сотнях тонн.. А оно воон оно как, сотни тысяч и только зерно.. Ну конечно, за счет Украины.. Там не только людей нацифицируют, а и зерно национализируют. В карман олигархам..
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